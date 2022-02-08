Koronavirüs işitme kayıplarına yol açabiliyor

Uzmanlar koronavirus ateş, öksürük, yorgunluk, eklem ağrıları, tat ve koku kaybı gibi semptomlarının yanı sıra işitme kayıplarına da yol açabildiğini söyledi. Uzmanlar, "İşitme kaybı doğuştan olabileceği gibi bazı faktörlere bağlı olarak sonradan da ortaya çıkabiliyor. Yaş faktörü, uzun süreli yüksek sese maruz kalmak, akustik tramvalar, bakteriyel veya viral enfeksiyonlar, işitme kaybının ortaya çıkmasında temel sebepler arasında gösteriliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve viral bir enfeksiyon olan Kovid-19'un da işitme kaybına neden olduğu vakalar Dünya genelinde gözlemlenmeye başlamıştır" dedi.

