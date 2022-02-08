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08 Şubat 2022 Salı 08:30:00 - Güncelleme:08 Şubat 2022 Salı 08:30:00

Koronavirüs işitme kayıplarına yol açabiliyor

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Uzmanlar koronavirus ateş, öksürük, yorgunluk, eklem ağrıları, tat ve koku kaybı gibi semptomlarının yanı sıra işitme kayıplarına da yol açabildiğini söyledi.

Uzmanlar koronavirus ateş, öksürük, yorgunluk, eklem ağrıları, tat ve koku kaybı gibi semptomlarının yanı sıra işitme kayıplarına da yol açabildiğini söyledi. Uzmanlar, "İşitme kaybı doğuştan olabileceği gibi bazı faktörlere bağlı olarak sonradan da ortaya çıkabiliyor. Yaş faktörü, uzun süreli yüksek sese maruz kalmak, akustik tramvalar, bakteriyel veya viral enfeksiyonlar, işitme kaybının ortaya çıkmasında temel sebepler arasında gösteriliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve viral bir enfeksiyon olan Kovid-19'un da işitme kaybına neden olduğu vakalar Dünya genelinde gözlemlenmeye başlamıştır" dedi.

Etiketler : işitme kayıpları koronavirus ateş öksürük yorgunluk
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