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10 Kasım 2020 Salı 10:20:00 - Güncelleme:10 Kasım 2020 Salı 10:20:00

Koronavirüs ile benzer belirti... Sigara da tat ve koku almayı etkiliyor

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Dr. Öğr. Üyesi Indrani Kalkan, “Sigara da koronavirüs gibi tat ve koku alma duyumuzu, iştahı etkiliyor." açıklamasında bulundu.

Sigaranın beslenme durumuna etkilerini değerlendiren Dr. Öğr. Üyesi Indrani Kalkan, “Sigara da koronavirüs gibi tat ve koku alma duyumuzu, iştahı etkiliyor. Çalışmalar, sigaradaki nikotinin tat tomurcuklarını morfolojik değişime uğrattığını göstermiştir” dedi. İstanbul Aydın Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Indrani Kalkan "Tomurcuk sayısında azalma olmadığı ancak kabarık olan tat tomurcuk yapısının düzleştiği, ayrıca tat tomurcuklarını besleyen kılcal damarların da olumsuz etkilendiği görülmüştür. Dolayısıyla, tat alma duyguları olumsuz etkilenmektedir. Sigara bırakıldığında 3-4 gün sonra nikotinin vücuttan (kan ve idrar örnekleri) çıktığı tespit edilmiştir. Tat tomurcukları da yenilendiği için tat alma duygusunun büyük bir kısmı geri dönüyor ancak birkaç çalışma tat duygusunun yüzde yüz dönmediğini ifade ediyor” diye konuştu.

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