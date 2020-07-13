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13 Temmuz 2020 Pazartesi 08:45:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2020 Pazartesi 08:50:00

Koronavirüs için kanaat önderleri devrede girdi

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Koronavirüs vakalarının yüzde 70'den fazlasının geleneksel toplantılardan kaynaklandığı bulgusuna ulaşıldı. Bu sebeple birçok ilde kanaat önderleri ile muhtarların virüsle mücadelede devreye sokulması kararlaştırıldı.

Koronavirüs vaka sayısında son bir aydır binli rakamların altına düşülmemesi sebebiyle, özellikle Doğu ve Güneydoğu illerine yönelik yeni bir salgın iletişimi stratejisi geliştirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın düğünlerde ‘Gözlemci’ görevlendirileceğini açıklamasından sonra, bölgedeki birçok ilde kanaat önderleri ile muhtarların da virüsle mücadelede devreye sokulması görüşü benimsendi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Koronavirüsle mücadele kapsamında gerçekleştirilen filyasyon çalışmalarında, vakaların yüzde 70’den fazlasının geleneksel toplantılar ve aile içi bulaşmalardan kaynaklandığı bulgusuna ulaşıldı. Bu nedenle özellikle Doğu ve Güneydoğu’da artan koronavirüs vakalarının önlenmesi için, her ilde, ilçede, köyde veya mahallede sözü dinlenen, toplumda karşılığı olan kanaat önderlerinin yanısıra muhtarların devreye sokulacağı belirtildi. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulunda gündeme gelen öneri kapsamında, bu bölgelerdeki düğün, nişan ve taziye gibi etkinliklerinden kaynaklanan riskin arttığını, buraların devlet eliyle denetlenmesinin bir tepkiye neden olabileceği, bu nedenle toplumda maske kullanımı ve fiziksel mesafe kuralına uyum konusunda kanaat önderlerinin aracılık etmesinin daha doğru olacağı görüşü ortaya çıktı. 

HERKESİN BAHANESİ FARKLI

Toplum Bilimleri Kurulunda, toplumda kurallara uymayanların gerekçeleri de masaya yatırıldı. Türkiye genelinde kurallara uymayanların büyük bölümünün 25-45 yaş grubunda olduğu, bunların kurallara uymama gerekçelerinin bölgeye veya ile göre değişkenlik gösterdiği tespiti yapıldı. Bu nedenle topluma verilecek mesajların da her bölge veya ile özgü olarak belirlenmesi, bunun için yeni bir salgın iletişimi stratejisinin hazırlandığı öğrenildi.

500’ÜN ALTI İÇİN UYUM ŞART

Öte yandan, 1 Haziran’da başlayan normalleşme sürecinde Sağlık Bakanlığında yapılan projeksiyonlarda vakaların yüzde 15-20 oranında artmasının beklendiği, 20 gün içinde de yeniden düşmeye başlayacağı tahminin yapıldığı kaydedildi. Ancak gelinen noktada toplumdaki kurallara uyum oranının düşmesi nedeniyle vaka eğrisindeki düşüş hızının çok yavaş olduğu, uyum oranının yüzde 90’a ulaşması durumunda, günlük vaka sayısının 500’lü rakamlara inebileceği değerlendirmesi yapıldı.

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