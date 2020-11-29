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29 Kasım 2020 Pazar 15:11:00 - Güncelleme:30 Kasım 2020 Pazartesi 17:11:00

Koronavirüs hastalarına uyarı: İlaçları düzenli kullanın

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Uzmanlar, koronavirüs tedavisinde uygulanan 'favipiravir' ilacının insanları ürkütecek bir yanının olmadığını söyledi.

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, "Tedaviye henüz semptomlar hafifken başladığınızda hastalığı çok daha kolay atlatıyorsunuz. ’Benim şikayetim yok’ diye ilacı kullanmadığınız takdirde şikayetler geliştikten sonra aynı etkiyi göremiyoruz. O yüzden testiniz pozitif çıktığı andan itibaren vakit kaybetmeden size önerilen ilaçları düzenli kullanın lütfen" dedi.  

Etiketler : favipiravir Ahmet Sarı koronavirüs tedavisi
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