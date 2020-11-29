Koronavirüs hastalarına uyarı: İlaçları düzenli kullanın

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, "Tedaviye henüz semptomlar hafifken başladığınızda hastalığı çok daha kolay atlatıyorsunuz. ’Benim şikayetim yok’ diye ilacı kullanmadığınız takdirde şikayetler geliştikten sonra aynı etkiyi göremiyoruz. O yüzden testiniz pozitif çıktığı andan itibaren vakit kaybetmeden size önerilen ilaçları düzenli kullanın lütfen" dedi.

