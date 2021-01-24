  • BIST
    1541.46
  • Dolar
    7,3996
  • Euro
    8,9788
  • Altın
    441,9470
İstanbul
10 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zimbabve kabinesinden bir bakan daha Kovid-19 nedeniyle öldü
Başkan Erdoğan'dan kentsel dönüşüm mesajı
"Gemimiz, Türk sahipli veya Türk bayraklı değildir"
Başkan Erdoğan 'Bir müjde vermek istiyorum' sözleriyle duyurdu
Coşkun Sabah'tan İlyas Salman'a tepki
‘Erdoğan her fiyatı biliyor, denetimler sıkılaştırılacak'
Beklenen uçak İstanbul'a iniş yaptı
Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar kapıya dayandı
Trump'ın Senatodaki azil yargılaması için Washington'da 5 bin Ulusal Muhafız kalacak
Demet Sağıroğlu hayranlarına müjde! Papatya Falları albümü plak oldu
'Kar postlarınızı tamamladıysanız...'
Hadise'den eleştirilere yanıt: Popçu değil müzisyenim
Soner Arıca kırmızılı yeni tarzı ile dikkat çekti
Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'un aldığı doğum günü hediyesi ile poz verdi
İdo Tatlıse'ten nişanlısı Yasemin Şefkatli'ye romantik kutlama
Gökçe Bahadır, o heyecanını unutamadı
Almeda Abazi Sayışman fit hali ile dikkat çekti
Tuğba Yurt'tan YouTube repertuvarı
Saruhan Hünel: Çalışmak ibadettir
Serenad Bayraktar'dan yeni şarkısı heyecanı
Bengü konser vermeyi iple çekiyor
Gizem Karaca karavandan uçtu
Engin Hepileri'den Beyza Şekerci'ye romantik doğum günü kutlama
Atlarla yaşıyor, onları yazıyor
24 Ocak 2021 Pazar 23:33:00 - Güncelleme:25 Ocak 2021 Pazartesi 17:38:00

Koronavirüs geçiren çocukta MIS-C tehlikesi

ABONE OL

Bazı çocuklar koronavirüsü hafif belirtilerle geçirirken, bazıları hiç belirti göstermeden hastalığı atlatabiliyor. Uzmanlar, koronavirüse maruz kalan çocukların MIS-C yani multisisteminflamatuar sendrom hastalığına yakalanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Koronavirüs enfeksiyonu geçirdikten sonra bazı çocuklarda "Kawasaki" hastalığına benzer bulguların görülmesi ve birden fazla organda bozulmanın yaşanmasıyla bilinen MIS-C, aileleri tedirgin ediyor. Koronavirüs geçiren çocuklarda 4-6 hafta sonrasında yüksek ateşle belirti gösteren MIS-C hakkında açıklamalarda bulunan VM Medical Park Pendik Hastanesi'nden Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Manolya Kara, "Ülkemizde de vaka sayıları artış göstermeye başladı. MIS-C dememiz için çocuğun koronavirüs enfeksiyonu geçirmiş olması lazım ama çocuk, hastalığı asemptomatik olarak da atlatmış olabilir. Biz bu hastalığın tanısını koyarken çocuklarda hikâye olarak pozitifliğin varlığını sorguluyoruz ve mutlaka tanısal testler yapıyoruz. Bu testlerde hastalığa ait kanıt bulmaya çalışıyoruz. Bu hastalıkta yaşanan yüksek ateş, 3-4 gün sürebiliyor. Aileler daha önce koronavirüs geçirdiyse, daha sonrasında çocuklarında ani ateş, çabuk yorulma, gözlerde kızarıklık, mide bulantısı, kusma gibi farklı bulgular gözlendiğinde sağlık kuruluşuna başvurmalılar" diye konuştu.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

MIS-C hastalığında vücutta birden çok sistemin etkilendiğine vurgu yapan Doç. Dr. Kara, "Mide bulantısı, kusma, ishal, şiddetli karın ağrısı gibi bağırsak tutulumu semptomları olabiliyor. Böbrek tutulumu ve solunum sistemine ilişkin bulgular; kalp yetmezliğine bağlı olarak çabuk yorulma, hızlı nefes alıp verme gözlenebiliyor. Ciltte farklı çeşitlerde döküntü gelişebiliyor" ifadelerini kullandı.

KAWASAKİ İLE BENZER BULGULARA RASTLANIYOR

Kawasaki hastalığıyla benzer bulguların da görülebildiğini söyleyen Doç. Dr. Kara, “Bunlardan biri de cilt döküntüsüdür. Kawasaki hastalığında gördüğümüz gözlerde kızarıklık, dudaklarda çatlama, ağız içi ve dilde kızarıklık bu hastalıkta da görülüyor” dedi.

21 YAŞIN ALTINDAKİ KİŞİLERDE GÖRÜLÜYOR

Kovid-19 ile ilişkili olan bu hastalığın daha riskli bir tablo oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Kara, "Bu hastalığa tanı koymak için çeşitli klinik ve laboratuvar kriterlerden faydalanıyoruz. Hastanın 19-21 yaşın (farklı kılavuzlarda değişiklik göstermektedir)altında olması, en az 24 saattir devam eden ateşinin olması, vücudunda döküntü olması, beraberinde birden fazla organ sisteminin etkilendiğini gösteren (kalp, solunum sistemi, nörolojik sistem, mide-bağırsak tutulumu gibi) bir takım klinik bulguların varlığında vücutta iltihabi sürecin yanıtını gösteren laboratuvar belirteçlerine bakıyoruz. Bizim sıklıkla gördüğümüz grup 2-16 yaş arasındaki çocuklar. Bu da Kawasaki hastalığından daha büyük yaş grubuna denk geliyor. Ortalama yaş grubu 7-8 diyebiliriz" ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Kara, hastalığın ölümcül sonuçlar doğurabileceğini ancak yapılan çalışmalarda görülme oranının 100 binde 2 olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi.

YÜKSEK DEĞERLER UYARICI OLUYOR

Vücuttaki iltihabi yanıtın arttığını gösteren belirteçlerin doktorlar için uyarıcı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Kara, sözlerini şöyle sürdürdü: "Vücutta iltihabi yanıtın arttığını gösteren belirteçler var. Bunların yükselmesi bizim için uyarıcı oluyor. Hastalarda; ailesinde ya da kendilerinde geçirilmiş bir Kovid-19 öyküsü arıyoruz. Şüphelendiğimiz olgularda daha ileri incelemeler yapmamız gerekebiliyor. Örneğin beyin tutulumu düşündüğümüz olgularda beyin görüntülemesi yapıyoruz; karın ağrısı şiddetli çocuklarda karın ultrasonu çektiriyoruz. Hastalık çok yeni olduğu için kalıcı hasar bırakıp bırakmadığını henüz bilmiyoruz. Bu konuyla ilgili uzun vadeli çalışmalara ihtiyacımız var."

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN DÜŞÜKLÜĞÜYLE İLGİLİ DEĞİL

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Manolya Kara, takip edilen hastaların tedaviye iyi yanıt verdiğini ancak 6 ay-1 yıl gibi belirli aralıklarla tekrar değerlendirilmeleri ve uzun süreli izlenmeleri gerektiğini vurguladı. Doç. Dr. Kara, "Bu hastalık bağışıklık sisteminin düşük olmasıyla ilgili bir durum değil. Bu hastalığa yakalanan çocukların birçoğu öncesinde tamamen sağlıklı çocuklar. Bu tablo da bizim bildiğimiz bir bağışıklık sistemi yetmezliği değil. Hastalığı kolaylaştırıcı genetik bir takım yatkınlıklar da olabilir. Bu da ileriki yıllarda çalışmalarla ortaya konacak bir durum" diye konuştu.

KORONAVİRÜSTEN KORUNMAK YETERLİ

Doç. Dr. Kara, bu hastalığın yaşanmaması için alınacak en büyük önlemin koronavirüsten korunmak olduğunu dile getirerek, “Maske, temizlik ve sosyal mesafe koronavirüste olmazsa olmazımız. Kovid-19’un toplum içinde yayılmasını durdurup, hastalık sıklığını azalttığımız takdirde zaten Kovid-19 ilişkili MIS-C de aynı oranda azalacaktır” dedi.

Etiketler : Manolya Kara koronavirüs çocuk yüksek ateş sağlık
Fazıl Say'ın kedilerine beğeni yağdı!

Fazıl Say'ın kedilerine beğeni yağdı!
"2 aydır birlikteyiz"

"2 aydır birlikteyiz"
Survivor adasında tarzlar da yarışıyor

Survivor adasında tarzlar da yarışıyor
Berfu Yenenler: Bu görüntüden neden utanayım?

Berfu Yenenler: Bu görüntüden neden utanayım?
Yeni şarkısı akıllara Büşra Pekin'i getirdi

Yeni şarkısı akıllara Büşra Pekin'i getirdi
'Savaşçı'lar derste

'Savaşçı'lar derste
Safiye Soyman'ın 'Kanına Dokundu'

Safiye Soyman'ın 'Kanına Dokundu'
Ata Demirer annesiyle inzivada

Ata Demirer annesiyle inzivada
Tuba Ünsal ile Buse İskenderoğlu'nun kayak keyfi!

Tuba Ünsal ile Buse İskenderoğlu'nun kayak keyfi!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER