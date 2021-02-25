Koronavirüs çocuğa kalp krizi geçirtebilir

Prof. Dr. Zafer Kurugöl, çocuğun bazen farkına dahi varılmadan atlattığı koronavirüsten yaklaşık 20 gün sonra ortaya çıkan belirtilerin, karın ağrısı nedeniyle apandist ile karıştırıldığını vurguladı. Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Çocuklarda görülen ateş ya da karın ağrısına dikkat etmek gerekir. Bazen ishal ya da kusma olabilir. En sık görülen belirtilerden biri de kalp yetmezliği ve şok tablosudur. Bu çocukta, çok ağır yoğun bakım gerektiren hatta ölüme bile götürebilen ağır bir tabloya yol açabilir" dedi.

