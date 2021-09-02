Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına sürpriz katılım
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri.. Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla toplanacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla toplanacak.
Sağlık Bakanlığında saat 16.30'da başlayacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında 2021-2022 eğitim öğretim döneminde alınacak salgın tedbirleri değerlendirilecek.
Toplantının ardından basın açıklaması yapılacak.