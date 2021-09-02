VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Selçuk Bayraktar ve ekibi TİHA başarısını böyle kutladı
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına sürpriz katılım
Dünyanın gözü Afganistan'da! Taliban yeni hükûmetini ilan etmeye hazırlanıyor
Tüm projeleri Türkiye ile yapmak istiyoruz
Komşuda büyük panik! Bombalar gözlerini korkuttu!
Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağış geliyor
Kabil Havalimanı için Türkiye ve Katar vurgusu
İmamoğlu sessiz! İSPARK turnusol kağıdı
ABD'de Taliban çıkmazı! Toplantıda ters düştüler
'Yendik' demişlerdi, küresel tehdit oldu
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de
ABD'li senatörün küstah çıkışına Tatar'dan sert tepki
Camdaki Kız'ın şoför Hayri'si
Dizisi devam edecek
Alişan'ın acısını paylaştılar
Kıl dönmesi küçük bir kızarıklık gibi başlar
Aşure ile gelen 6 fayda
Prostat hastaları 'yakıotu çayı' içsin
Pandemi çocuklarda miyopi hızını arttırdı
Hakkari'de orman yangını yoğun şekilde sürüyor
Şili'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde atamalar
Bakan Koca 'PCR testi'nde 6-Eylül'e işaret etti
Başkan Erdoğan: Türkiye, dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu
02 Eylül 2021 Perşembe 09:37:00 - Güncelleme:02 Eylül 2021 Perşembe 09:48:00

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına sürpriz katılım

Kaynak: AA

ABONE OL

Son Dakika Haberleri.. Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla toplanacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla toplanacak.

Sağlık Bakanlığında saat 16.30'da başlayacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında 2021-2022 eğitim öğretim döneminde alınacak salgın tedbirleri değerlendirilecek.

Toplantının ardından basın açıklaması yapılacak.

Etiketler : Koronavirüs Bilim Kurulu Fahrettin Koca VARYAND KORONA
Havalimanında Manga sürprizi

Havalimanında Manga sürprizi
Aşure dostluğu

Aşure dostluğu
İlk kare

İlk kare
Sete çıktılar

Sete çıktılar
Yeni albüm habercisi şarkı

Yeni albüm habercisi şarkı
Gelecek hayali sağlıklı günler

Gelecek hayali sağlıklı günler
Benim canım doğmuş

Benim canım doğmuş
Babamla anılmak egomu zedeliyor

Babamla anılmak egomu zedeliyor
Aslı Gönül 22 yaşında

Aslı Gönül 22 yaşında

EN ÇOK OKUNAN HABERLER