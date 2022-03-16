VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İBB'de ihale vurgunu!
Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüşecek
Tüm dengeler değişecek
Ülkeler anlaştı!
"Türkiye'ye ihtiyacı var"
Türkiye'nin girişimleri sonuç verdi!
Rusya'dan ABD ve Kanada'ya üst düzey misilleme!
İstanbullular dikkat!
Rus savaş gemileri Odessa kıyılarını bombaladı
Mayısta gelin olacak
Tam 43 yıl olmuş
Filmde ‘İntikam Oyunları'
Genç oyuncular karavanlarından çıkmıyor
Kaza sonrası ilk kez sokakta
Korona virüs böbrekleri de etkiliyor
Prostat hastaları 'yakıotu çayı' içsin
Migren tedavisinde ‘aşı' dönemi
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 16 Mart
Yemekler lezzetlenirken sağlığınızın tadı kaçmasın
Sedef hastalarından kaçmayın, bulaşıcı değil
İsrailli organize suç örgütü üyesi İstanbul'da yakalandı
Rusya-Ukrayna müzakereleri bugün devam edecek
Rusya: Görüşme uluslararası sorunlarda stratejik vizyonu güçlendirecek
Ardahan'da kapanan 19 köy yolu ulaşıma açıldı
16 Mart 2022 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:16 Mart 2022 Çarşamba 10:59:00

Koronavirüs aşısı için fikri mülkiyetten feragat ettiler

Kaynak: Reuters

ABONE OL

ABD, AB, Hindistan ve Güney Afrika Kovid-19 aşısı için fikri mülkiyetten feragat metni üzerinde uzlaştı.

ABD, Avrupa Birliği, Hindistan ve Güney Afrika, Kovid-19 aşıları için uzun süredir tartışılan fikri mülkiyetten feragat konusunda temel unsurlar üzerinde bir fikir birliğine vardı.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar, metni dört Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi arasında gerçekleştirilen geçici bir anlaşma olarak nitelendirerek, resmi olarak kabul edilebilmesi için hâlâ tarafların resmi olarak onay vermesi gerektiğini belirtti.

Herhangi bir anlaşmanın uygulanabilmesi için DTÖ'ye üye olan 164 ülke tarafından kabul edilmiş olması gerekiyor.

Feragat metni, "Kovid-19 aşılarının üretimi ve tedariki için gerekli olan patentli konunun, Kovid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında gerektiği ölçüde hak sahibinin rızası olmadan kullanılmasına" olanak sağlıyor.

Etiketler : KORONA ABD ÇİN DTÖ Feragat metni
Berkay'ın 'Bal Badem'i

Berkay'ın 'Bal Badem'i
Adrese Teslim'e yeni yorum

Adrese Teslim'e yeni yorum
Hayalini gerçekleştiriyor

Hayalini gerçekleştiriyor
Oyunculuktan yapımcılığa terfi etti

Oyunculuktan yapımcılığa terfi etti
Zeynep'i beklerken

Zeynep'i beklerken
Arabesk şov

Arabesk şov
Yaramızda Kalsın ağlattı

Yaramızda Kalsın ağlattı
Oyuncunun emeklisi olmaz

Oyuncunun emeklisi olmaz
Orhan Baba'yla hatıra fotoğrafı

Orhan Baba'yla hatıra fotoğrafı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER