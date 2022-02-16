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16 Şubat 2022 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:16 Şubat 2022 Çarşamba 09:30:00

Korona ve depresyona D vitamini ile karşı koyun

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Kovid19'a yakalanan hastalar ile yapılan son araştırmalarda D vitamin eksikliği olan kişilerde yakalanma riski daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Kovid19'a yakalanan hastalar ile yapılan son araştırmalarda D vitamin eksikliği olan kişilerde yakalanma riski daha fazla olduğu ortaya çıktı. D vitamini psikolojik durumumuza da olumlu katkıda bulunuyor. Kendimizi antidepresanlara teslim etmeden önce yaptıracağımız basit bir kan testi ile D vitamini seviyemizi öğrenebilir oldukça kolay bir şekilde bu sorunu çözebiliriz. İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Sedat Işık "D vitamini insan vücudu için vazgeçilmezdir. Bağışıklık sistemini ve kemikleri güçlendirir, kasların korunmasına yardımcı olur. Bu vitamin en fazla güneş ışınlarından alınırken sağlıklı beslenmeyle de takviye edilebilir. Eksikliği ise bağışıklık sistemini zayıflatır ve birçok hastalığın tetikleyicisi olabilir" dedi. D vitamini takviyesi için Işık şu önerilerde bulundu: "En önemli tedavi bol bol güneşe çıkmaktır. Bunun yeterli olmadığı durumlarda D vitamini doktorlar tarafından reçete edilen D3 vitamini takviyesi ile de alınabilir. D3 vitamini yemeklerle beraber tüketildiği takdirde vücut tarafından emilimi ve yararı artar. Günlük olarak alınması gereken D vitamini miktarı yaşa bağlı olarak değişmektedir. Bunun için yaş ilerledikçe gerekli testlerin yapılması gerekmektedir."

Etiketler : D vitamini korona depresyon
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