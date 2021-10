Korona, tiryakilerin aklını başına getiriyor

İnsan sağlığına çok yönlü zararlı etkilerinin başta hekimler ve ilgili sivil toplum örgütlerince sıkça vurgulandığı tütün kullanımı, dünya genelinde her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor. Tütün ürünleri kullanımıyla ortaya çıkan kalp ve solunum sistemi hastalıklarından dolayı dünyada her yıl 8 milyon, Türkiye'de ise 100 bin kişi hayatını kaybediyor. Tütün kullanımının virüsün vücuda yerleşmesindeki etkileri sonucu Kovid-19 salgınıyla birlikte bu rakamların arttığı da gözleniyor. Ancak diğer yandan pandemi nedeniyle tütün ürünleri kullanan ancak bırakmak isteyenlerin sayısında da bir artış yaşanıyor. Tütün ürünleri kullananların enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale gelmeleriyle bulaşıcı hastalıklara yakalanma risklerinin yüksek olduğunu vurgulayan Öğr. Gör. Özlem Demir, Kovid-19 salgınının sigarayı bırakma motivasyonunu artırdığını ve son 6 ayda her 10 kişiden 1'inin salgın nedeniyle sigarayı bıraktığı bilgisini paylaştı. Araştırmada sigara kullanımını azaltan bireylerin çoğunluğunun salgın döneminin sigarayı bırakmak için doğru zaman olabileceğini düşündüklerinin gözlendiğini ifade eden Öğr. Gör. Özlem Demir, "Bu dönemde sigarayı bırakmak isteyenlerin oranının da yüzde 37 den, yüzde 58'lere kadar çıktığını gördük" dedi.