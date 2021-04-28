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28 Nisan 2021 Çarşamba 08:34:00 - Güncelleme:28 Nisan 2021 Çarşamba 08:34:00

Korona sonrası koku almak için bunları yapın

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Kovid-19 geçirenlerde, birçok kalıcı hasar oluşabildiğini kaydeden Fitoterapi Uzmanı Serhat Koran, bu rahatsızlıkları doğal yollarla tedavi edebilmenin mümkün olduğunu söyledi.

Öncelikle beslenme, uyku ve egzersiz düzenine dikkat ederek vücudun detoks yönünün harekete geçirilmesi gerektiğini dile getiren Koran, hem vücutta oluşan hasarları hem de psikolojik sorunları gidermek için tüketilebilecek yağ ve çay karışımları ile ilgili bilgi verdi. Koronavirüs sonrası devam eden rahatsızlıklar arasında en çok göğüs ağrısı, öksürük ve koku kaybı olduğunu belirten Koran, çeşitli yağlarla göğüs ağrılarını ve koku kaybını gidermenin mümkün olduğunu söyleyerek, "Post-covid sendromunda ağrıları olan çok fazla hasta oluyor. Bu ağrıları gidermek ya da etkisini azaltmak için Hindistan cevizi yağı, kayısı çekirdeği yağı, shea butter yağı (karite yağı), karanfil yağı ve ardıç yağı karıştırılarak ağrıyan yerlere uygulanabilir. Hastalıktan sonra en sık gördüğümüz rahatsızlıklardan biri de koku kaybı. Bunu gidermek için okaliptüs yağı, nane yağı gibi keskin kokular burun ucu ya da yakaya düzenli bir şekilde damlatılabilir. Böylece koku hücreleri ve sinirlerini harekete geçirerek, duyu eski haline getirilebilir" dedi.

Etiketler : koronavirüs koku kaybı serhat koran
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