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04 Haziran 2021 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:04 Haziran 2021 Cuma 07:30:00

KORONA SICAKTA ETKİSİZ HALE GELMİYOR

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SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, hava sıcaklığının, virüsün bulaşmasını engellemediğini söyledi.

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, hava sıcaklığının, virüsün bulaşmasını engellemediğini söyledi. Akın, "Bu yüzden 'Havalar sıcak, kalabalık ortam, açık hava maske takmazsam da olur. Virüs etkisiz hale geliyor' diye bir söylem, hem bilimsel olarak hem uygulama olarak doğru değil. Özellikle kalabalık yerlerde bulunurken muhakkak maskemizi takmamız lazım" dedi. Prof. Dr. Akın, "Mikrop sıcaklarda bulaşmasını hiç değiştirmiyor. 'Bu sıcakta etkisizleşiyor, inaktif olacak' diye geçen sene de aynı söylemler vardı. Şurası net olarak bilinmelidir ki havaların sıcak ya da soğuk olmasından etkilenmeksizin virüs insandan insana bulaşabiliyor. Niye sıcak havalarda bu söylem ortaya çıkıyor? Sıcak havalarda biz genellikle açık alanlarda daha fazla bulunduğumuz için belki virüsün bulaşma olasılığı azalıyor ama eğer şu an sizinle benim aramdaki mesafe 75 santim. Bu mesafede ikimizden birinin maskesi olmasa ya da ikimizin de maskesi olmasa birimizde mikrop varsa öbürüne kesinlikle bulaşır. O yüzden de 'Hava sıcak virüs bulaşmaz' diye bir kavram yok. Virüs insandan insana bulaşıyor. Hava sıcaklığı virüsün bulaşmasını engellemiyor. Bu yüzden 'Havalar sıcak, kalabalık ortam, açık hava maske takmazsam da olur. Virüs etkisiz hale geliyor' diye bir söylem hem bilimsel olarak hem uygulama olarak doğru değil. Kapalı mekanlarda da serin ya da sıcak olmasına bakılmaksızın tüm kapalı mekanlarda maske takmak gerekiyor" diye konuştu.

Etiketler : Prof. Dr. Levent Akın korona sıcaklar
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