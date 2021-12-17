Korona işitme kaybına yol açabilir

Araştırmalara göre Kovid-19 enfeksiyonunun varyantlarının ortaya çıkması ile birlikte farklı rahatsızlıkları da beraberinde getiriyor. İşitme kaybı da bu rahatsızlıkların başında geliyor. Vaka analizlerinin incelendiğini ve Kovid-19 sonrası ani görülen işitme kayıplarının rapor edildiğini belirten Odyolog Bahtiyar Çelikgün, "Koronavirüse yakalanan ve ardından çınlama, baş dönmesi ve işitme güçlüğü gibi semptomları bulunan kişilerin hiç zaman kaybetmeden kulak burun boğaz hekimine başvurmaları, işitme kaybının erkenden tedavi edilebilmesi adına oldukça önemli" şeklinde konuştu.

