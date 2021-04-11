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11 Nisan 2021 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:11 Nisan 2021 Pazar 09:30:00

Korona atlatanların psikolojisi bozuluyor

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Koronavirüse yakalanan her 3 kişiden birinin psikolojik ya da nörolojik rahatsızlık yaşadığı ortaya çıktı. Lancet Psychiatry tıp dergisinde yayımlanan ve ABD'den 236 bin kişinin incelendiği araştırmaya göre, Kovid-19'a yakalananların yüzde 34'ünde enfekte olduktan sonraki altı ay içinde nörolojik ya da psikolojik rahatsızlık tespit edildi. Hastaların yüzde 17'sinde yaygın biçimde "anksiyete" görülürken, yüzde 14'üne "duygudurum bozukluğu" teşhisi kondu. Virüs yüzünden hastaneye kaldırılanlarda ise nörolojik etkilere daha fazla rastlandı. Her 50 kişiden birinde ise beynin kan damarlarında daralma ya da tıkanma sonucu kan akışındaki azalma nedeniyle "iskemik inmesi" görüldü.

Etiketler : Korona atlatanlar anksiyete psikolojik nörolojik rahatsızlık
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