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Korona atlatanlar klinik tabloya göre aşı olmalı
09 Kasım 2021 Salı 08:30:00 - Güncelleme:09 Kasım 2021 Salı 08:30:00

Korona atlatanlar klinik tabloya göre aşı olmalı

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Uzmanlar, koronavirüs atlatan kişilerin aşı takvimi ile ilgili "Eğer kişi hastalığı belirtisiz geçirdiyse 1 ay, belirtili geçirip ancak hastaneye yatmadıysa 2 ay, hastaneye yattıysa 3 ay sonra aşısını yaptırması gerekiyor" dedi.

Uzmanlar, koronavirüs atlatan kişilerin aşı takvimi ile ilgili "Eğer kişi hastalığı belirtisiz geçirdiyse 1 ay, belirtili geçirip ancak hastaneye yatmadıysa 2 ay, hastaneye yattıysa 3 ay sonra aşısını yaptırması gerekiyor" dedi. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hastalık geçirenler ile aşı olanlarda oluşan antikorun süre ve etkinlik farkını anlattı. Şu ana kadar dünyada yapılan çalışmaların derlenip sonuç raporu şeklinde paylaşıldığını belirten Prof. Dr. Ceyhan "Orada görünüyor ki; hastalık da bağışıklık bırakıyor ama bu tamamen koronavirüsün ne kadar şiddetli geçirilip geçirilmediği ile ilgili. Hiç belirti göstermeyip geçiren birinde oluşan antikor düzeyi ağır geçirenden çok daha düşük. Aşı ile kıyasladığınızda; hastalık sonrası ortaya çıkan antikorlardan aşı ile daha yüksek antikor elde ediyorsunuz. Hastalık sonrası gelişen antikorların koruyuculuğu aşı ile elde edilen antikor koruyuculuğundan 5 kat daha düşük" dedi.

AŞI İLE GELİŞEN BAĞIŞIKLIK DAHA KUVVETLİ

Prof. Dr. Ceyhan, şöyle devam etti: "Bir de süre olarak da hastalığa bağlı gelişen bağışıklık yaklaşık 3 ay sonra iyice azalmaya başlıyor, 3 aydan sonra pratikte korumadığını kabul ediyoruz. Ama aşı ile ilgili gelişen bağışıklık daha kuvvetli. Bu aşılar içinde de inaktif aşılarda daha az antikor gelişiyor ama teknolojik aşılarda; bunlar mRNA, vektör ya da virüs benzeri partikül aşılar. Bunların antikor düzeyi daha yüksek. Bu hastalığın tablosu ile ilişkili olmak üzere genellemede şunu söyleyebiliriz; aşı hastalıktan daha iyi, daha uzun süre koruyor. Bu yüzden hastalığı geçiren herkesin aşı olması lazım."

Etiketler : Korona atlatanlar Prof. Dr. Ceyhan aşı koronavirüs
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