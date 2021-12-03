Uğur Şahin'den yeni aşı açıklaması

Şahin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Aşılanmış olan kişiler ve takviye dozu alanların hastalığa karşı yeterli korunmaya sahip olacağından eminiz. Hastalığın diğer tiplerine karşı da koruma sağlanabilir, bunu birkaç hafta içerisinde öğreneceğiz.

Koronavirüs aşısını daha hızlı adapte etme kabiliyetine sahibiz.