Uğur Şahin'den yeni aşı açıklaması

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03 Aralık 2021 Cuma 15:00:00 - Güncelleme:03 Aralık 2021 Cuma 15:11:00

Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: Yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak

Kaynak: Sputnik

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Son Dakika Haberleri.. Koronavirüse karşı aşı geliştiren BioNTech şirketinin CEO'su Uğur Şahin, koronavirüse karşı yeni bir aşıya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Şahin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Aşılanmış olan kişiler ve takviye dozu alanların hastalığa karşı yeterli korunmaya sahip olacağından eminiz. Hastalığın diğer tiplerine karşı da koruma sağlanabilir, bunu birkaç hafta içerisinde öğreneceğiz.

Koronavirüs aşısını daha hızlı adapte etme kabiliyetine sahibiz.

Etiketler : Yeni tip koronavirüs Kovid-19 BioNTech Uğur Şahin
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