Korkusu şampiyonluk getirdi

Edirne'de su korkusunu yenmek için ailesinin desteğiyle başladığı yüzmede Türkiye şampiyonu olan 13 yaşındaki Beyza Işık, olimpiyatlarda ülkesini temsil etmek istiyor. Yüzmeye başlayınca suyu çok sevdiğini ve bir daha bırakmak istemediğini anlatan Beyza, arkasından başarılar da gelince daha çok çalıştığını anlattı.

