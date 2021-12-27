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27 Aralık 2021 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:27 Aralık 2021 Pazartesi 07:30:00

Korkularımızın temelinde "genetik miras" var

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Bütün korkular aşılır. Adı, türü, çeşidi ne olursa olsun, yeter ki korku olsun, yeter ki irrasyonel olsun, kayıtsız kalmayı öğrenebiliriz.

Bütün korkular aşılır. Adı, türü, çeşidi ne olursa olsun, yeter ki korku olsun, yeter ki irrasyonel olsun, kayıtsız kalmayı öğrenebiliriz. Psikolog Tuba Karacan "Çocuğun korkusuna eşlik eden, kaygısını anlayan, onun korkmasına empati yapabilen, 'Evet bu senin için ürkütücü bir şey, zor bir şey bunu deneyimlemek. Seni anlıyorum.' duygusuyla yanında var olabilen ebeveyn tutumu iyileştirici oluyor" dedi.

Karacan, toplumda nadir olan fobilerden palyaço korkusunun da genetik mirasla gelen "yabancı" korkusundan kaynaklandığını söylerken, çocukları palyaço korkusu yaşayan ebeveynlere çocuklarının korkularına eşlik etmelerini önerdi. Fobinin ortaya çıktığı durumlarda anne ve babaların çocuğun ihtiyaçlarına odaklanmasının önemine işaret eden Karacan, "Çocuğun ihtiyaç duyduğu şeyin ne olduğuna odaklanmamız gerekir ebeveyn olarak. Bulunduğu ortamdan çıkarmak, orada kalması için ısrarcı olmamak, onu daha sevimli hale getirecek şekilde davranmamak, yaşadığı duyguyu daha sakin bir yerde dengelemesini, daha dingin bir ortamda daha güvenli bir ortamda yaşadığı duyguyu açığa çıkarmasını sağlamak buna eşlik etmek vazifemiz olmalı" diye konuştu.

Etiketler : genetik miras sikolog Tuba Karacan çocuk Fobi korku
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