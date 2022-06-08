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08 Haziran 2022 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:08 Haziran 2022 Çarşamba 09:30:00

Konsantrasyon bozukluğu: Beyin sisi

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Bulunduğunuz ortamdan anlık kopuyorsanız nedeni; beyin sisi olabilir. Bazen kendinizi boşlukta gibi hissedersiniz, bazen konuşurken sanki farklı bir dilde bir şey anlatacakmış da, o kelimeyi hatırlamak ister gibi beklersiniz, donar kalırsınız veya etraftaki olaylardan, konuşulanlardan uzak sanki orada değilmiş gibi boş boş bakarsınız.

Bulunduğunuz ortamdan anlık kopuyorsanız nedeni; beyin sisi olabilir. Bazen kendinizi boşlukta gibi hissedersiniz, bazen konuşurken sanki farklı bir dilde bir şey anlatacakmış da, o kelimeyi hatırlamak ister gibi beklersiniz, donar kalırsınız veya etraftaki olaylardan, konuşulanlardan uzak sanki orada değilmiş gibi boş boş bakarsınız. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Portakal, "Beyin sisinin sebepleri arasında öncelikle, 'Magnezyum, B ve D vitamini eksikliği, şeker ve karbonhidratlı beslenme şekli, hazır paket gıda tüketimi, tiroid rahatsızlıkları, aşırı kafein tüketimi, şeker hastalığı, demir eksikliğinden kaynaklanan kansızlık durumu, yoğun tempoda çalışmanın getirdiği uyku ve stres sorunları sıralanabilir. Bu sebeplere yönelik tetkiklerin tespit edilmesi ve tedavi sürecinin kişiye özel belirlenmesi son derece önemli" dedi. "Beyin sisinin tetiklenmesi, Fibromiyalji'de mitokondri fonksiyon bozukluğu, inflamasyon ve bağırsak problemleri beynin oksijenlenmesini de azaltmasından kaynaklanıyor" diyen Dr. Mehmet Portakal, "Bu sebeple beyin ağlarında sık görülen dalgalanmalar, beynin odaklanması ve konsantrasyonu zorlaştırabilir. Fibromiyalji hastalarının dikkatleri dağınıktır. Kolayca hatırlayabildiklerini unuturlar, konsantre olmakta zorlanırlar. Bedensel uyuşuklukla beraber zihinsel üretim de yavaşlar, beyin sisi, akıl durgunluğu, dalgınlık, sinirlilik, depresyon, iç sıkıntısı gibi belirtiler gösteren ve günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyonel kayıplara yol açan bir durumlar olabilir" diye konuştu.

Etiketler : Konsantrasyon bozukluğu beyin sisi akıl durgunluğu dalgınlık sinirlilik
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