Kombine estetik ile daha hızlı iyileşmek mümkün

Kombine estetiğin; vücut üzerinde gerçekleştirilen çoklu estetik operasyonları ifade ettiğini belirten Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Gökkaya, "Aynı ameliyatta birden fazla cerrahi operasyon uygulanabilir. Bu şekilde gerçekleştirilen kombine estetik operasyonlar, orantılı bir görünüm elde etmek isteyen herkes için idealdir. Kombine estetik ameliyatlar kısa sürede büyük oranda değişiklik oluşturması nedeniyle hastalara önemli avantajlar sağlamaktadır" dedi. Op. Dr. Gökkaya şunları söyledi: "Kombine estetik ameliyatlarda hastalar sadece bir kez anestezi alarak, anestezinin taşıdığı risk oranını en aza indirmiş olur. Her ameliyatın farklı zamanlarda yapılması, daha uzun bir iyileşme süreci gerektireceğinden, kombine operasyonlar hastaların iyileşme süreçlerini kısaltır. Bu sayede kişi sosyal hayatına daha hızlı geri dönerek daha rahat uyum sağlayabilir. Daha kısa sürede, daha az operasyonla istenilen görünüme kavuşan hastalar zamandan ve maliyetten tasarruf etmiş olurlar. Ayrıca tek bir operasyon bazen beklenen sonucu vermeyebilir. Bu yüzden operasyonları birleştirerek uygulamak, daha hızlı bir zaman çerçevesinde, daha görünür şekilde, ölçülebilir sonuçlara ulaşılmasını sağlayabilir."

