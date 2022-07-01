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01 Temmuz 2022 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2022 Cuma 09:30:00

Koltuk altı terlemesi özgüveni etkiliyor

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Yaz mevsiminin gelmesiyle aşırı terleme şikayeti olanlar için sıkıntılı günlerin başladığını hatırlatan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu, kişinin yalnızca sosyal yaşamını değil, özgüvenini de olumsuz etkileyen bu sorunun 'botoks' uygulamasıyla tedavi edilebildiğini söyledi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle aşırı terleme şikayeti olanlar için sıkıntılı günlerin başladığını hatırlatan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu, kişinin yalnızca sosyal yaşamını değil, özgüvenini de olumsuz etkileyen bu sorunun 'botoks' uygulamasıyla tedavi edilebildiğini söyledi. Botoksun minik uçlu botoks enjektörü ile koltuk altına enjekte edildiğini anlatan Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu, uygulamanın etkisinin bir yıla yakın sürdüğünü belirterek, ''Koltuk altı botoks uygulaması, konforlu bir işlem. Botoks, koltuk altı ter bezlerinin yanı sıra avuç içleri, ayak altları gibi ter bezlerinin çok çalıştığı bölgelere de uygulanabiliyor'' diye konuştu.

Etiketler : Koltuk altı terlemesi Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu botoks enjektörü
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