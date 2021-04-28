Kolon kanserinde belirti sağ ve solda farklı

Kolon kanserinin hiçbir belirti vermeden de ortaya çıkabildiğini belirten Uzm. Dr. Ebru Karcı, "Kolon kanserinde tümörün bulunduğu yere göre değişik belirtiler görülebilir. Sol kolon tümörleri kanama, dışkı alışkanlığında değişiklik, kabızlık, ishal atakları veya bağırsak tıkanmasına neden olabilir. Sağ kolon tümörleri ise sıklıkla kansızlık, kitle ve kilo kaybı ile belirti verebilir. Özellikle risk grubundaki bireyler tarama programlarını aksatmamalıdır" şeklinde konuştu.

