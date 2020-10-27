Kolesterol düşmanı Bektaşi üzümü

Bitkisel tedavi uzmanları “Bektaşi üzümlerinde bol miktarda fitokimyasal bulunur, bu bileşenler güçlü antioksidan özelliklere sahiptirler ve bu nedenle vücuttaki zararlı serbest radikallerin atımına katkıda bulunurlar.



Karaciğer sağlığını desteklemenin yanında, bektaşi üzümünün kalp sağlığını da desteklediği bazı çalışmalarda görülmüştür. Bu anlamda kandaki kolesterol düzeylerini azaltan üzüm, plaka birikimine engel oluyor ve koroner kalp hastalıkları riskini azaltıyor. Yapılan bir incelemede, 35-55 yaş aralığındaki erkeklere 28 gün boyunca bektaşi üzümü verilmiştir ve kolesterol düzeylerinin ciddi anlamda düştüğü görülmüştür” diyor.