  • BIST
    1126.99
  • Dolar
    8,2625
  • Euro
    9,7388
  • Altın
    500,0620
İstanbul
15 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Akar'dan Charlie Hebdo tepkisi: Terörün mizah halidir
Başkan Erdoğan 'Vakti gelmiştir' dedi açıkladı
Müslümanlardan ve Cumhurbaşkanımız'dan özür dilemelidir
İşte Türkiye'nin ilk SİDA'sı ULAQ
AK Partili Markar Esayan unutulmadı: Sırasına fotoğrafı konuldu
13 köy daha işgalden kurtarıldı!
Seyahat uyarısı varsa biz de adım atarız!
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Yarın Başlıyor
Başkan Erdoğan'dan karikatür tepkisi: Namussuzlar
Ahlaksız karikatür sonrası Charlie Hebdo'ya soruşturma
2 milyar ciroya ulaşan 43 yıllık serüven
Bosphorus Film Lab etkinlikleri endüstrinin farklı alanlarından profesyonelleri bir araya getirmeye ...
İzmir Doğal Gaz'dan 160 bin haneye çevre dostu doğal gaz
Başkan Erdoğan'dan yeni harekat mesajı!
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
Yıldırım-14 Zori Operasyonu başlatıldı
Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Bakan Akar 29 Ekim mesajı yayımladı
Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim mesaj
ANKA gösterecek, ATAK vuracak!
Hezimetin faturası ağır oldu! İşgalci Ermeni ordusu dağılıyor!
Ekonomik güven endeksi, Ekim ayında 4,8 artarak 92,8 değerine yükseldi
Trump'tan Ermenistan'a sert mesaj: Hayal kırıklığı!
Burs ve kredi başvuruları başladı
27 Ekim 2020 Salı 22:30:00 - Güncelleme:28 Ekim 2020 Çarşamba 15:53:00

Kolesterol düşmanı Bektaşi üzümü

ABONE OL

Haftada bir kaç kez tüketilen bektaşi üzümü karaciğeri yeniliyor, kolesterol ve tansiyonu dengeliyor, sindirim sistemini düzenliyor.

Bitkisel tedavi uzmanları “Bektaşi üzümlerinde bol miktarda fitokimyasal bulunur, bu bileşenler güçlü antioksidan özelliklere sahiptirler ve bu nedenle vücuttaki zararlı serbest radikallerin atımına katkıda bulunurlar. 

Karaciğer sağlığını desteklemenin yanında, bektaşi üzümünün kalp sağlığını da desteklediği bazı çalışmalarda görülmüştür. Bu anlamda kandaki kolesterol düzeylerini azaltan üzüm, plaka birikimine engel oluyor ve koroner kalp hastalıkları riskini azaltıyor. Yapılan bir incelemede, 35-55 yaş aralığındaki erkeklere 28 gün boyunca bektaşi üzümü verilmiştir ve kolesterol düzeylerinin ciddi anlamda düştüğü görülmüştür” diyor.

Etiketler : KLOSTROL BEKTAŞİ ÜZÜMLERİ BİTKİSEL TEDAVİ
Kendini Aleyna Tilki'ye benzeten Gonca Vuslateri: Dingil mingil, suçlu sensin...

Kendini Aleyna Tilki'ye benzeten Gonca Vuslateri: Dingil mingil, suçlu sensin...
Aslı Enver ve Kerem Tunçeri'nin 'Koru'da gizli buluşması

Aslı Enver ve Kerem Tunçeri'nin 'Koru'da gizli buluşması
Bedük: Müzik hayatın yansıması

Bedük: Müzik hayatın yansıması
Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 12-16 Ekim arası herkesi ekran başına davet ediyor

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 12-16 Ekim arası herkesi ekran başına davet ediyor
Serdar Ortaç'tan Ermenistan açıklaması: Yaptıkları insanlık değil

Serdar Ortaç'tan Ermenistan açıklaması: Yaptıkları insanlık değil
Sinem Kobal Kenan İmirzalioğlu çiftinin bebeğinin ismi belli oldu

Sinem Kobal Kenan İmirzalioğlu çiftinin bebeğinin ismi belli oldu
Damla Ersubaşı: Yeni bir oluşum içindeyim

Damla Ersubaşı: Yeni bir oluşum içindeyim
"Esra Elönü ile Arafta Sorular" her pazar 20.00'de 24'te

"Esra Elönü ile Arafta Sorular" her pazar 20.00'de 24'te
Yasemin Şefkatli tektaşını sakladı: Çekmeyin, nazar değecek

Yasemin Şefkatli tektaşını sakladı: Çekmeyin, nazar değecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER