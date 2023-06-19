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Kolda karıncalanma ve şişlik fil hastalığı belirtisi
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19 Haziran 2023 Pazartesi 07:37:00 - Güncelleme:19 Haziran 2023 Pazartesi 07:37:00

Kolda karıncalanma ve şişlik fil hastalığı belirtisi

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Uzmanlar, halk arasında fil hastalığı olarak bilinen, tıp dilinde ise lenfödem olan hastalıkla ilgili, "En sık lenfödem nedeni Filariazistir. Gelişmiş ülkelerde ise en sık neden meme kanserli hastalarda ameliyat sonrası görülen lenfödemdir.

Memede, gövdede, kolda, elde, yüzde, ayakta veya bacakta izlenebilir" dedi. Kolda sıkışma, dolgunluk hissi, ağrı, karıncalanma, şişlik ve kızarıklık, kol, el ve el bileğinde hareket zorluğu, saat, yüzük ya da bileziğin sıkması, deride gerginlik hissi gibi durumların hastalığın belirtilerini oluşturduğunu aktaran Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, "Lenfödem hastalığında vücutta kol veya bacaklarda sıvı birikimi sonucu şişmeler meydana gelir. Tedaviye geç başlanması, yetersiz veya yanlış tedavi uygulanması sonucu hastaların kol ve bacak şişmeleri giderek artar. Bu nedenle tedaviye erken dönemde başlanılması oldukça önemlidir. Herhangi bir enfeksiyon işareti varsa (ateş, üşüme, ciltte kızarıklık ya da ısı artışı), herhangi bir kaşınma, kızarıklık, mantar enfeksiyonu veya ciltte herhangi bir anormal değişiklik gözlemlerseniz, şişliklerde artış olursa, ağrı hissediyorsanız doktora başvurulmalıdır" dedi.

Etiketler : fil hastalığı kol karıncalanma şişlik lenfödem
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