Kolajen kullanmadan önce bunlara dikkat

Kullanımı her geçen gün artan kolajen için Dermatoloji Uzmanı Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, "Kolajen kullanmadan önce mutlaka bir doktor tavsiyesi alınmalıdır. Takviye kolajenlere dikkat etmek gerekir, deniz ürünlerine, sığır-tavuk etine alerjisi olanlar ve diyabet hastaları da bu ürünler nedeniyle istenmeyen etkilerle karşılaşabilmektedir" dedi. Kolajen takviyelerinde, kolajen içeriğinin tercihen 10 gram veya en az 5 gram olması gerektiğine değinen Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, kolajen sentezine destek olması açısından alınan takviyenin bakır, çinko, C vitamini içermesinin ise takviyenin etkinliğini artırdığını ifade etti. İnsan derisinin 3 tabakaya ayrıldığını ve orta tabakası olan dermisinin yoğun miktarda kolajen içerdiğini belirten Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, cildin güçlenmesini, ve elastik olmasını etkileyen önemli faktörlerin başında kolajen geldiği söyledi. Yaşlandıkça kolajen üretiminin azaldığını ve özellikle 20 yaşından sonra her yıl yaklaşık yüzde 1'inin kaybedildiğini kaydeden Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, "Zamanla cilt elastikiyetini yitirir, ciltte kuruma, sarkma, kırışıklıklar, güneş lekeleri, ince cilt ve kırılgan tırnaklar ortaya çıkar. Kolajen takviyesi ile bu yaşlanma belirtilerini hafifletmek mümkündür. Deride en çok tip 1 ve tip 3 kolajen bulunur. Bu nedenle saç ve tırnaklarınızın bütünlüğü için onları desteklerken de tip 1 ve tip 3 kolajen karışımlarını kullanmakta fayda var" dedi.