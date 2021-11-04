VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
O FETÖ'cüler de yanındaydı
Meteoroloji açıkladı! Pastırma sıcakları başlıyor
Türkiye ile ilgili skandal teklife tepki
Babası ve dedesine ihanet! Talimatı verdi
Anketlerde rakipsiz! Dimdik ayakta
Sicilleri kabarık çıktı! Ters düşünce hedef oldu
MSB'den S-400 iddialarına yanıt
Senaryoyu sakladı
Yüzündeki değişimiyle şaşırttı
Sıfatların bir önemi yok
Gonca Derin'den Ebru Şanlı'ya "Haddini bil"
Kolajen kullanmadan önce bunlara dikkat
Kış hamileliğinde dikkat edilmesi gerekenler
Çin'de Delta varyantı alarmı: Çok sayıda bölgeye yayıldı
Pentagon: Çin, 2030'a kadar nükleer savaş başlığı sayısını 1000'e çıkarmayı planlıyor
Fed Başkanı Powell: Faiz oranlarını yükseltmenin henüz zamanı değil
Bakan Özer: Bugün itibarıyla kapalı olan sınıf sayısı 1721
Türkiye'de 29 bin 764 yeni vaka tespit edildi
BioNTech'te 3. doz bugün başlıyor
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bakan Soylu, BM Nüfus Fonu Yardımcı Yönetici Direktörü Keita'yı kabul etti
Fed faiz oranını sabit tuttu
Başkan Erdoğan'dan 19. yıl mesajı
Libya'da 91 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi
04 Kasım 2021 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:04 Kasım 2021 Perşembe 08:00:00

Kolajen kullanmadan önce bunlara dikkat

ABONE OL

Kullanımı her geçen gün artan kolajen için Dermatoloji Uzmanı Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, "Kolajen kullanmadan önce mutlaka bir doktor tavsiyesi alınmalıdır.

Kullanımı her geçen gün artan kolajen için Dermatoloji Uzmanı Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, "Kolajen kullanmadan önce mutlaka bir doktor tavsiyesi alınmalıdır. Takviye kolajenlere dikkat etmek gerekir, deniz ürünlerine, sığır-tavuk etine alerjisi olanlar ve diyabet hastaları da bu ürünler nedeniyle istenmeyen etkilerle karşılaşabilmektedir" dedi. Kolajen takviyelerinde, kolajen içeriğinin tercihen 10 gram veya en az 5 gram olması gerektiğine değinen Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, kolajen sentezine destek olması açısından alınan takviyenin bakır, çinko, C vitamini içermesinin ise takviyenin etkinliğini artırdığını ifade etti. İnsan derisinin 3 tabakaya ayrıldığını ve orta tabakası olan dermisinin yoğun miktarda kolajen içerdiğini belirten Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, cildin güçlenmesini, ve elastik olmasını etkileyen önemli faktörlerin başında kolajen geldiği söyledi. Yaşlandıkça kolajen üretiminin azaldığını ve özellikle 20 yaşından sonra her yıl yaklaşık yüzde 1'inin kaybedildiğini kaydeden Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, "Zamanla cilt elastikiyetini yitirir, ciltte kuruma, sarkma, kırışıklıklar, güneş lekeleri, ince cilt ve kırılgan tırnaklar ortaya çıkar. Kolajen takviyesi ile bu yaşlanma belirtilerini hafifletmek mümkündür. Deride en çok tip 1 ve tip 3 kolajen bulunur. Bu nedenle saç ve tırnaklarınızın bütünlüğü için onları desteklerken de tip 1 ve tip 3 kolajen karışımlarını kullanmakta fayda var" dedi.

Etiketler : Kolajen Uzmanı Dr. Seher Küçükoğlu Cesur doktor tavsiyesi
Sezen şarkıları geliyor

Sezen şarkıları geliyor
'Sadece' Ajda'ya göreydi

'Sadece' Ajda'ya göreydi
New York'ta kafa dağıtıyor

New York'ta kafa dağıtıyor
Boğaz'ın 21 yıllık ‘gönüllü temizlikçisi'

Boğaz'ın 21 yıllık ‘gönüllü temizlikçisi'
Zaman makinesine binmiş gibi hissetti

Zaman makinesine binmiş gibi hissetti
Tarkan ve Kurt!

Tarkan ve Kurt!
Gökyüzünde çiğ köfte partisi

Gökyüzünde çiğ köfte partisi
Kendisini ‘Harikalar Diyarı'nda hissediyor

Kendisini ‘Harikalar Diyarı'nda hissediyor
2. sezonda yokum

2. sezonda yokum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER