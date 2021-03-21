Kolajen deposu: Mantar ve lahana

Bazı besin maddelerinin vücuttaki kolajen üretimini desteklediğini işaret eden Diyetisyen Aslıhan Kara, bunları şöyle sıraladı: "Vücutta kolajen üretimini destekleyen besinlerin başında C vitamini liderdir. Özellikle Tip 1 kolajen sentezini artırma ve oksidatif stresi azaltma potansiyeli vardır. Arginin, prolin, glisin, glutamin, çinko ve bakır da kolajen sentezini artırır. Arginin depoları kabak, karpuz çekirdeği ve yer fıstığında bulunur. Prolin yumurta akı, süt ürünleri, mantar, lahanada bulunur. Glisin ise daha çok et, tavuk, balık ve baklagil içeriğinde bulunmaktadır."

