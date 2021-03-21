Kolajen deposu: Mantar ve lahana
Kolajen proteininin vücut için en elzem proteinlerden olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Aslıhan Kara, "Kolajen cilt yenilenmesi ve kırışıklıkların giderilmesinde oldukça etkili. Son yapılan çalışmalarda da yağ yakımını hızlandırarak, kas kütlesi oluşumuna etkisi vardır. Besinler yoluyla yeterli miktarda kolajen alamıyorsanız, takviye olarak bir uzman önerisiyle güvenli dozlarda kullanılması uygundur" dedi.
Bazı besin maddelerinin vücuttaki kolajen üretimini desteklediğini işaret eden Diyetisyen Aslıhan Kara, bunları şöyle sıraladı: "Vücutta kolajen üretimini destekleyen besinlerin başında C vitamini liderdir. Özellikle Tip 1 kolajen sentezini artırma ve oksidatif stresi azaltma potansiyeli vardır. Arginin, prolin, glisin, glutamin, çinko ve bakır da kolajen sentezini artırır. Arginin depoları kabak, karpuz çekirdeği ve yer fıstığında bulunur. Prolin yumurta akı, süt ürünleri, mantar, lahanada bulunur. Glisin ise daha çok et, tavuk, balık ve baklagil içeriğinde bulunmaktadır."