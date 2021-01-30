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30 Ocak 2021 Cumartesi 19:17:00 - Güncelleme:31 Ocak 2021 Pazar 22:45:00

Koku kaybını tedavi eden egzersiz

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Koronavirüsün en önemli belirtilerinden biri olan koku alma kaybı, hastalığı atlatanlarda da uzun bir süre devam edebiliyor.

Viral enfeksiyonlardan kaynaklanan koku kaybının ilaç tedavisinin yanı sıra birtakım egzersizlerle de tedavi edilebileceğini söyleyen KBB Uzmanı Doç. Dr. Denizhan Dizdar, “Koku sinirini uyarmak üzere dizayn edilmiş, kahve, lavanta, mentol gibi özel kokuları gün içinde belli sürelerde koklattığımız ve o siniri uyarmaya çalıştığımız bir yöntem bulunuyor. Aslında yıllardır var olan tedaviler bunlar ve koronavirüsün koku kaybının iyileştirilmesinde de faydalı oluyor” dedi. Koku kaybını tedavi edecek özel bir yöntem olmadığını, ancak çeşitli egzersizlerle yeniden koku almanın mümkün olduğunu aktaran Doç. Dr. Dizdar “Kokuyu geri döndürecek özel bir tedavi yok. Normal şartlarda, bütün viral enfeksiyonlarda biz 3-5 ay içinde koku duygusunun geri dönmesini bekliyoruz. Ama bunu hızlandırmak için ‘koku rehabilitasyonu’ dediğimiz birtakım koku egzersizleri var. Koku sinirini uyarmak üzere dizayn edilmiş, kahve, lavanta, mentol gibi özel kokuları gün içinde belli sürelerde koklattığımız ve o siniri uyarmaya çalıştığımız bir yöntem. Aslında yıllardır var olan tedaviler bunlar ancak çok faydalı oluyorlar” dedi.

Etiketler : koku tedavi egzersiz
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