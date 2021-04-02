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02 Nisan 2021 Cuma 00:16:00 - Güncelleme:02 Nisan 2021 Cuma 00:16:00

Koku kaybı kalıcı değil ancak 3 aya kadar uzayabilir

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Koronavirüsün etkilerinden en bilineni koku kaybı. Akdeniz Üniversitesi'nin araştırmasına göre, koku kaybı kalıcı değil. Ancak yeniden koku almaya başlayan hastalarda koku halüsinasyonları olabiliyor.

Koronavirüsü atlatıp koku duyusu normale dönmeye başlarken koku halüsinasyonları yaşanabiliyor. Bu süreçte erkekler yanık lastik, kadınlar ise çürük soğan kokusu alıyor.

Akdeniz Üniversitesi yaptığı araştırmayla, hastalarda görülen koku kaybının kalıcı olmadığını bir kez daha kanıtladı.

KOKU HALÜSİNASYONLARI GÖRÜLEBİLİYOR

Araştırmada, salgın hastalık nedeniyle koku kaybı yaşayan hastalar incelendi.

Hastalığı atlatanlar testlere tabi tutuldu, beyin MR'ları çekildi.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Altaş, "Hastaların koku duyusu dönmeye başladıktan sonra başlıyor bu koku halisünasyonları. Koku alma duyuları daha sonra normale dönüyor fakat o geçiş sürecinde farklı koku alma durumu olabiliyor" dedi.

KOKU KAYBI KALICI DEĞİL

Koku halüsinasyonlarının cinsiyete göre değiştiğini belirten Altaş şunları söyledi:

"Farklı koku alma duyusunun geliştiğini gördük. Erkek hastalarda yanık lastik kokusu kadınlar da ise çürük soğan kokusu olduğunu gördük"

Araştırma, hastalığı atlatan kadınların ortalama 72, erkeklerin ise 87 gün sonra koku almaya başladığını ortaya koydu. Fakat 6 ay sonra bile farklı algıların ortaya çıktığı da gözlemlendi.

Etiketler : Koronavirüs koku halüsinasyonları vaka
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