Klimalardaki sinsi tehlike: Lejyoner Hastalığı

Koronavirüsle birleştiğinde ölümcül olabiliyor



Hava sıcaklıklarının yükselmesi ve koronavirüs kaynaklı evde izolasyon altındaki bireylerin sayısındaki artış nedeniyle özellikle içinde bulunduğumuz yaz aylarında klima kullanımı bir hayli yoğunlaşmış durumda. Uzmanlarsa bakımı yapılmayan klimaların pek çok hastalığı beraberinde getirdiği yönünde ciddi uyarılarda bulunuyor. Altınbaş Üniversitesi Dr. Öğr. Üy. Mikrobiyolog İpek Ada Alver, "Filtre değişimleri ve bakımları yapılmamış klima kaynaklı hastalıklara özellikle Covid-19 döneminde çok dikkat edilmesi gerekli. Klima filtrelerinin tıkanması sonucu üreyen hastalık yapıcı mikroorganizmalar akciğerlere yerleşerek pnömoni (zatürree) benzeri hastalıklara sebep olduğundan koronavirüs çok daha ağır geçebilir" açıklamasında bulundu.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Mikrobiyolog İpek Ada Alver, "Lejyoner hastalığının şiddet aralığı, hafif bir öksürük ve düşük ateşten, hızlıca ilerleyen pnömoniye kadar gidebilmektedir. Özellikle, erkeklerde, 50 yaş üstü erişkinlerde, sigara kullananlarda, hasta, bağışıklık sistemi zayıflamış ve akciğer rahatsızlığı bulunan kişilerde daha fazla meydana gelmektedir" dedi. Klimalardan bulaşan enfeksiyonların kaynağı olan bakterinin zatürreeye neden olduğunu belirten İpek Ada Alver, "Koronavirüs de ARDS (Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu) tablosuna neden olduğundan ve solunumu önemli ölçüde etkilediğinden dolayı klimalardan bulaşan enfeksiyonların yol açtığı zatürree tablosu ile birleşince ölüm oranlarında artışları tetikleyebileceğinden klima bakımına önem verilmesi gerekmektedir" diye konuştu.