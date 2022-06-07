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07 Haziran 2022 Salı 07:30:00 - Güncelleme:07 Haziran 2022 Salı 07:30:00

Klimadan yayılan tehlike: 'lejyoner bakterisi'

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Yaz mevsiminde serinlemek için açılan klimalar ve havalandırmalar bazı hastalıklara zemin hazırlayabiliyor.

Yaz mevsiminde serinlemek için açılan klimalar ve havalandırmalar bazı hastalıklara zemin hazırlayabiliyor. Uzmanlar 'lejyoner' adı verilen bazı mikroorganizmaların klimalardan üremesi sonucunda insanların yaz zatürresine yakalandıklarını söyledi. Özellikle kronik rahatsızlığı olanlarda bu hastalığın ölümcül olabileceğini belirten Göğüs Hastalıklar Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya "Klimaların havalandırmasıyla beraber insanlar 'lejyoner' bakterilerini akciğerlerine aldığında 'klima pnömonisi' dediğimiz ya da 'yaz zatürresi' adı verilen hastalığa yakalanıyorlar. Özellikle kronik hastalığı olanlar, astım, KOAH hastalığına yakalananlar ve kanser hastaları bu yaz zatürresinden etkilenmesi durumda ölümcül sonuçlar doğurabileceğini biliyoruz" dedi.

Etiketler : Klimadan yayılan tehlike Prof. Dr. Şevket Özkaya Yaz mevsiminde serinlemek
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