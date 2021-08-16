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16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:00:00

Klima hastalığını Kovid-19 ile karıştırmayın

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Uzmanlar, yaz gribinin (klima hastalığı) ateş, öksürük ve göğüs ağrısı gibi belirtiler nedeniyle Kovid-19 ile karıştırılabildiğini, hastalık bulaştığında ciddi sonuçlara yol açabildiğini bildirdi.

Uzmanlar, yaz gribinin (klima hastalığı) ateş, öksürük ve göğüs ağrısı gibi belirtiler nedeniyle Kovid-19 ile karıştırılabildiğini, hastalık bulaştığında ciddi sonuçlara yol açabildiğini bildirdi. Yaz gribine neden olan bakterinin, havalandırma sistemleri, klima, durgun sular gibi serin ve nemli ortamlarda kolayca çoğaldığını kaydeden KBB Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hanifi Kaya, "Bu bakteriler, klimaların hava kanallarından damlacık yoluyla ortama yayılarak veya mikroplu suların yutulması ile insana bulaşır. Yavaş çoğalan ve zayıf yapılı bir mikrop olduğundan insandan insana bulaşmaz ve salgın yapmaz. Ancak ortak maruziyetten dolayı birden fazla kişide aynı anda hastalık ortaya çıkabilir. Hastalık, vücut direnci düşük veya kronik rahatsızlığı bulunan hastaların alt solunum yollarında enfeksiyona yol açar. Öksürük krizleri, göğüs ve sırt ağrısı ve nefes darlığı şikayetleri başlar. Bunun iyileşmesi haftalar sürebilir. Hatta bazen ağırlaşarak yoğun bakımlık yapabilir" dedi.

Etiketler : klima hastalığı teş öksürük ve göğüs ağrısı yaz gribi Dr. Öğr. Üyesi Hanifi Kaya
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