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14 Aralık 2022 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 07:30:00

Kitap okuyanlar daha uzun yaşıyor

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Günde 30 dakika kitap okuyan insanlar hiç okumayanlardan iki yıl daha uzun yaşıyor.

Günde 30 dakika kitap okuyan insanlar hiç okumayanlardan iki yıl daha uzun yaşıyor. Uzmanlar, Yale Üniversitesi'nde yapılan ve Social Science&Medicine dergisinde yayınlanan anlamlı araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi: "Araştırma kapsamında 50 yaş ve üstü 3 bin 635 kişinin okuma alışkanlıkları incelendi. Katılımcılar, cinsiyet, ırk ve eğitim gibi faktörler kontrol edilerek haftada 3,5 saat ve üzeri okuyanlar, haftada 3,5 saate kadar okuyanlar ve hiç okumayanlar olarak üç gruba ayrıldı. Araştırmacılar, 12 yıla kadar haftada 3,5 saatten fazla okuyanların ölme olasılığının yüzde 23, haftada 3,5 saate kadar okuyanların ise yüzde 17 daha az ölme olasılığının olduğunu keşfettiler. Araştırma sırasında, kitap okumayanların yüzde 33'ü, kitap okuyanların yüzde 27'si öldü. Kitap okumayanlar 85 ay (7,08 yıl) yaşarken, kitap okuyanlar 108 ay (9 yıl) yaşadılar. Yani kitap okumak 23 aylık hayatta kalma avantajı sağladı. Bu arada, araştırmaya katılanların yüzde 87'si kurgu kitapları okudu."

Etiketler : Kitap okuyanlar 30 dakika kitap okuyan Social Science&Medicine
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