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Kıskançlığın temeli çocuklukta atılıyor
09 Şubat 2022 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:09 Şubat 2022 Çarşamba 09:30:00

Kıskançlığın temeli çocuklukta atılıyor

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Herkes kıskançlık duygusunu yaşayabilir, partnerini kıskanabilir. Ancak bu kıskançlık duygusu aşırıya gittiğinde hem kişiye hem de sevdiğiniz kişiye zarar verebilir.

Herkes kıskançlık duygusunu yaşayabilir, partnerini kıskanabilir. Ancak bu kıskançlık duygusu aşırıya gittiğinde hem kişiye hem de sevdiğiniz kişiye zarar verebilir. Psikolog Okan Dansuk"İnsanlar sahip olduğu değerleri kaybetme konusunda korku ve kaygı duyabilir, bu ihtimallerin varlığı kişileri stresli hissettirebilir. Bu ve bu gibi birçok duygu, kişilerin çevresindeki insanlara ve kendilerine karşı hissettikleri ve gösterdikleri tutumlarla ilgilidir. Çiftler arasında oluşan bir ilişkide bireylerin kıskançlık hissetmeleri de bu sebeplerden kaynaklanır" diyor.

Küçük yaşlarda ebeveynlerimize olan bağlanma şeklimizin, ileriki yaşlarda romantik partnerimize olan bağlanmamızı etkileyebileceğinin altını çizen Psk. Dansuk, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Bireylerin bebeklik ve çocukluk dönemlerinde ebeveynleri (özellikle anne) ve/veya bakım verenleri ile güvenli bağlanan kişilerin ilişkilerinde, karşıdaki kişi ile daha yakın, ılımlı ve yapıcı bir ilişki kurduğu ve o kişiye karşı olumlu düşüncelere sahip olduğu gözlemlenmiştir. Kaçıngan bağlanan bireyler, bağlı oldukları kişi hakkında, diğer türlere göre daha az olumlu inanışa sahiptirler. Bu sebeple, güven duymak ve yakın hissetmek onlar için zorlaşmaktadır. Kaygılı bağlanma özelliği gösteren bireyler ise karşıdaki kişinin hissettiği duygulara, aktardığı düşüncelere inanma konusunda tereddütler taşır ve tercih edilip edilmedikleri konusunda kaygı hissederler. Yapılan araştırmalarda kıskançlığı en fazla yaşayan bireylerin kaygılı, daha sonra ise kaçıngan bağlanma türüne sahip olan bireyler oldukları bulunmuştur."

Etiketler : Kıskançlık çocukluk kaygı
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