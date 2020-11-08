Kısırlığa karşı brokoli ve lahana tavsiyesi

Doğru beslenmenin kısırlıktan korunmada etkili olduğunu vurgulayan Diyetisyen Bahtınur Yılmaz, "Folik asit, progesteron seviyesini düzenler ve düzenli yumurtlama için önemlidir. Bu nedenle folik asit içeren yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller, yumurta, kuşkonmaz, brokoli, lahana, Brüksel lahanası, muz, avokado gibi besinlerin anne adayları tarafından tüketilmesi önerilir. Yeşil yapraklı sebzelerde bulunan demir, magnezyum, çinko ve kalsiyumun da gebe kalma sürecine olumlu etkileri saptanmıştır" dedi.

10 ALTIN ÖNERİ



Diyetisyen Bahtınur Yılmaz, beslenmede genel olarak dikkat edilmesi gerekenleri ise 10 maddede şöyle sıraladı: "Hayvansal protein yerine bitkisel protein ağırlıklı beslenilmeli. Doymuş yağları (hayvansal yağlar) kısıtlayıp, bitkisel yağların tüketimi artırılmalı. Kırmızı et ve işlenmiş et ürünleri (sucuk, salam, sosis gibi) kısıtlanmalı. Rafine ve basit karbonhidratlar yerine, tam tahıllı ürünlerin tüketimi artırılmalı. Sebze ve meyve tüketimi artırılmalı. Vitamin ve mineral eksiklikleri göz önünde bulundurulmalı, eğer eksiklik varsa takviye alınmalı. Koruyucu ve katkı maddesi içeren hazır paketli gıda alımı sınırlandırılmalı. Omega-3 desteği alınmalı. Düzenli fiziksel aktivite ve egzersiz yapılmalı."