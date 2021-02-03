  • BIST
    1519.19
  • Dolar
    7,1626
  • Euro
    8,6158
  • Altın
    422,6740
İstanbul
7 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yeni nesil tam hizmet reklam ajansı Papillon İstanbul 10 yaşında!
İşte yeni anayasa için yol haritası
Yunan'dan gerilimi tırmandıracak hamle
Gramaj hilesi yapanlar yandı! Artık para cezası var...
Batı için son şans: Türkiye, Doğu Akdeniz'de bölgesel güç!
WhatsApp'tan sonra şimdi de Facebook!
Kılıçdaroğlu'nun savunduğu provokatörler bakın kim çıktı
SpaceX'in SN9 roketi iniş sırasında patladı
Evi temizleyen robot
Bisikletle 6 bin kilometre yolculuk
Akar'ın davetlisi Hira bavulunu hazırladı
Mehmetçik son anda yetişti
Uygun ilik bulunamadı... Selen için Alanya da seferber oldu
Kışın gözleri koruyan 10 besin
Bugün burçları neler bekliyor? 3 Şubat 2021 Çarşamba günlük burç yorumları
Taş düşürmenin doğal formülü: Karahindiba
'Kuzey'i benden almak istiyor'
Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun 9. yıl mutluluğu
Neslihan Atagül 'Hadsiz' için buluştu
Ünal: Bin kişi protesto eylemi yaptı diye 26 milyon kişinin iradesi sorgulanamaz
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
Oyuncu Atilla Pekdemir son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 795 yeni vaka tespit edildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 454 bini aştı
03 Şubat 2021 Çarşamba 00:08:00 - Güncelleme:03 Şubat 2021 Çarşamba 11:02:00

Kışın gözleri koruyan 10 besin

ABONE OL

Sadece beden sağlığı değil göz sağlığı da beslenme alışkanlıklarından doğrudan etkileniyor. Özellikle beta karoten ve A vitamini içeren besinler tüketmek glokom, gece körlüğü ve katarakt gibi göz hastalıklarına karşı koruma sağlıyor.

Yoğun yaşam temposunun yanı sıra kış mevsiminin gelişi ile beslenme ve egzersiz alışkanlıklarımızda aksamalar yaşanabiliyor. Özellikle sağlıklı beslenme ile ilgili kış mevsiminin zenginliklerinden yararlanmak, genel sağlık açısından hayat kurtarıcı olabiliyor. Sağlıklı bir diyet, beden sağlığının yanı sıra göz sağlınıza da destekleyici etkide bulunabiliyor. Dünyagöz Hastaneler Grubu’ndan, Op. Dr. Aylin Koç Akbay, “Koyu, yeşil yapraklı sebzeler, turuncu meyve ve sebzeler, balık, fasulye ve baklagiller, yumurta, turpgiller, fındıklar ve tohumlar, yağsız et ve orman meyvelerinin tüketimi bu açıdan büyük önem taşıyor" dedi. "Bu besinlerin düzenli şekilde tüketimi hem genel sağlığımıza hem de göz kuruluğuna, yaşa bağlı makula dejenerasyonu, glokom, gece körlüğü, katarakt gibi göz hastalıklarına karşı da tam koruma sağlıyor" diyen Op. Dr. Aylin Koç Akbay, "Ispanakta bulunan A vitamini gözün gece görüşünü ve direnicini artırırken, yaban mersini ve tatlı patatesin sahip olduğu C vitamini ise gözde katarakt ve makula dejenerasyonu riskini en aza indiriyor. Omega-3’ler bakımından zengin somon balığı retinanın fonksiyonunu koruyan hücre zarlarına yapısal destek sağlıyor. Tamamlayıcı besinler arasında en zengin içeriğe sahip chia tohumları ise içinde barındırdığı beta karoten, E ve C vitaminleri makula dejenerasyonunu önlemeye yardımcı oluyor” diye konuştu.

KOYU YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Ispanak ve lahana gibi yeşillikler, gözünüzdeki kan damarlarını güçlendiren ve katarakt oluşumunu önleyen C vitamini açısından zengindir. Ayrıca yaşa bağlı makula dejenerasyonunun ilerlemesini yavaşlatan lutein ve zeaksantiniye sahiptir.

TURUNCU MEYVE VE SEBZELER

Tatlı patates, balkabağı, havuç, turuncu biber ve kayısı gibi turuncu besinler beta-karoten açısından zengindir. Gözlerde gece görüşünü güçlendirirken yaşa bağlı makula dejenerasyonunun da ilerlemesini yavaşlatır.

BALIK

Somon, ton balığı veya alabalık gibi balıklar bağışıklık sistemini güçlendiren hücre ve sinir sistemini koruyan Omega-3 yağ asitleri kaynağıdır. Omega-3’ler kuru göz semptomlarını hafifletebilir ve glokoma karşı koruyabilir.

FASULYE VE BAKLAGİLLER

Nohut, barbunya, mercimek ve fasulye gibi baklagillerde çinko oranı yüksektir. Çinko, gece körlüğünü azaltabilir ve yaşa bağlı makula dejenerasyonunun ilerlemesini azaltmada yardımcı olabilir. Ayrıca gözü koruyan bir pigment olan melanin üretimine de yardımcı olur.

YUMURTALAR

Yumurtalar, değerli vitamin ve mineraller açısından oldukça zengindir. İçeriğinde lutein, çinko, zeaksantin, D ve A vitaminlerini barındırır. Gözleri gece körlüğüne ve kuruluğa karşı korur.

KABAK

Kabak, lutein ve zeaksantin ve C vitamini açısından mükemmel bir kaynaktır. Kışlık kabak A vitamini ve Omega-3 yağ asitleri içerirken, yaz kabağı da çinko kaynağıdır. Gece körlüğünü azaltabilir ve yaşa bağlı makula dejenerasyonunun ilerlemesini yavaşlatır.

TURPGİLLER

Brokoli, karnabahar ve brüksel lahanası gibi sebzeleri barındıran turpgiller A, C ve E vitaminleri, lutein, zekasantin ve beta-karoten gibi besin maddelerinin kombinasyonuna sahiptir. Bu antioksidan bileşikler hastalıklara karşı vücuttaki ve gözdeki hücreleri korur.

FINDIKLAR VE TOHUMLAR

Fındık, badem, yer fıstığı gibi besinler güçlü bir antioksidan olan E vitamini açısından zengindir. Keten ve chia tohumları da iyi bir Omega-3, vitamin ve antioksidan kaynağıdır. Bu besinler yaşa bağlı makula dejenerasyonu, kuru göz ve diğer hastalıklara karşı doğal koruma sağlar.

YAĞSIZ ET

Özellikle kümes hayvanları, istiridye ve yengeç gibi yağsız etler çinko açısından zengindir. Çinko, gece körlüğünü azaltabilir ve yaşa bağlı makula dejenerasyonunun ilerlemesini azaltmada yardımcı olabilir.

ORMAN MEYVELERİ

Çilek, kiraz ve yaban mersini gibi meyveler yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve katarakta karşı koruma sağlayan bioflavonoidler bakımından zengindir.

Etiketler : Aylin Koç Akbay göz sağlığı glokom gece körlüğü katarakt
Müjgan da nergisler gibi güzel

Müjgan da nergisler gibi güzel
Meriç Aral diziye veda etti

Meriç Aral diziye veda etti
Fulya Zenginer'den eşi Kuntay Tarık Evren itirafı!

Fulya Zenginer'den eşi Kuntay Tarık Evren itirafı!
Ünlü isimler pistlere akın etti

Ünlü isimler pistlere akın etti
Seçkin Piriler'den kanoyla Boğaz keyfi!

Seçkin Piriler'den kanoyla Boğaz keyfi!
O Ses Türkiye Rap jürileri anlaşamıyorlar mı?

O Ses Türkiye Rap jürileri anlaşamıyorlar mı?
Didem Balçın'ın çocuk heyecanı

Didem Balçın'ın çocuk heyecanı
ABD tatili sonrası bakım

ABD tatili sonrası bakım
Onur Büyüktopçu'dan bomba açıklama

Onur Büyüktopçu'dan bomba açıklama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER