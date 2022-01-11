Kışın da güneş koruyucu kullanılmalı

Uzmanlar, kış tatiline gidenlere, güneş koruyucu kullanmalarını önerdi. Güneş ışınlarının cildi yaşlandırıp, kırışıklıklara ve deri kanserine neden olduğunu belirten Doç. Dr. Mehmet Melikoğlu, "Denize giderken nasıl ki güneş kremlerini kullanıyorsak kar tatiline, dağlara giderken de mutlaka kullanmalıyız" dedi. Rakım yükseldikçe havadaki ultraviyole ışınlarının etkisinin de arttığını kaydeden Doç. Dr. Melikoğlu, "Kar, ışığı bir ayna gibi yansıtır dolayısıyla hem beyazın ışığı yansıtması hem de aynı zamanda yüksek rakım ultraviyolenin etkisini artırır. Böyle bir ortamda güneş koruyucu krem kullanmazsak ileride cilt kanserine davetiye çıkarmış oluruz. İleride deri yaşlanması ve derimizdeki kırışma güneşten korunanlara göre çok daha fazla olur. Güneşten korunan bir insana göre çok daha büyük riskler almış oluruz. Onun için güneş kremleri ile ya da bariyer yöntem dediğimiz kar maskeleri ile yüzümüz ve boynumuz gibi açıkta kalan güneşe maruz kalan bölgeleri güneşten korunmanız çok önemlidir. Cildimizi güneş kremleri ya da kar maskeleri ile koruduğumuz gibi gözlerimizi de ultraviyole korumalı güneş gözlükleri ile korumamız gereklidir. Aksi taktirde gözlerimizde cildimiz gibi hasar görür" diye konuştu.

