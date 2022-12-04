Kışın cildi canlı tutmak için bol su için

Kış aylarında cildin soğuktan korunması için nemlendirici kullanmanın ve bol su tüketmenin önemli olduğunu vurgulayan Dermatolog Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk, kese ve peeling uygulamalarında aşırıya kaçılırsa bunun da kuruluk sorununa yol açacağını söyledi. Özellikle çalışan kişilerin işten eve döndüğünde yüzünü çok iyi temizlemesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Tümtürk "Çünkü hava kirli olduğu için havada asılı kalan partiküller yüzümüze yapışır. O yüzden işimizden ya da okulumuzdan eve geldiğimizde yüzümüzü çok iyi temizlemek gerekiyor. Cilt tipine ve yaşa uygun nemlendiricileri geceleri kullanılabilir. Ortalama olarak, cilt tipimize göre düzgün, doğru ve düzenli yapılan bir temizlik, düzenli uygulanan nemlendirici, bol su içmek çok çok önemli. Çünkü cildinize ne kadar çok nemlendirici sürerseniz sürün içeriden alınan nemi, suyun verdiği nemi almanız mümkün değildir. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

