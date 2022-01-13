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13 Ocak 2022 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:13 Ocak 2022 Perşembe 08:00:00

Kış aylarının hastalığı: Duygudurum bozukluğu

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Mevsimlerin insanlar üzerinde fizyolojik ve psikolojik pek çok etkisi bulunuyor. Kış ve sonbahar aylarında bedendeki değişimlerle birlikte mevsimsel duygu durum bozukluklarının meydana geldiğini vurgulayan uzmanlar, bu durumun güneş ışığındaki azalmaya bağlı olarak yaşanan bir depresyon çeşidi olduğunu ifade ediyor.

Mevsimlerin insanlar üzerinde fizyolojik ve psikolojik pek çok etkisi bulunuyor. Kış ve sonbahar aylarında bedendeki değişimlerle birlikte mevsimsel duygu durum bozukluklarının meydana geldiğini vurgulayan uzmanlar, bu durumun güneş ışığındaki azalmaya bağlı olarak yaşanan bir depresyon çeşidi olduğunu ifade ediyor. Uzmanlar; sosyal yaşamdan uzaklaşma, yoğun kaygılar, suçluluk duyguları ve kendini boşlukta hissetme gibi belirtilerin klinik depresyonu işaret ettiğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre çaresizlik ve mutsuzluk hissettiren karamsarlığa karşı, olayların hem olumlu hem de olumsuz sonuçlarına hazırlıklı olunması gerekiyor. Uzman Klinik Psikolog Melis Aksoy, "Toplumda en sık karşılaşılan depresyon hastalığında görülen tüm belirtiler, duygudurum bozukluğu içerisinde de kendini gösteriyor. Kış aylarında gecelerin uzun, gündüzlerin kısa olmasına bağlı olarak insan organizması, melotonini uyku ve uyanıklık ritminin ihtiyaç duyduğundan daha fazla seviyede salgılıyor. Melotonin denen uyku hormonunun fazla salgılanması; uykulu ve yorgun hissedilmesine, bedensel eylemlerin frenlenmesine ve hareketsizleşmeye yol açıyor. Bu durum aynı zamanda ruhsal durumumuzu da olumsuz yönde etkiliyor" diye konuştu.

Etiketler : Kış aylarının hastalığı Psikolog Melis Aksoy Melotonin duygu durum bozuklukları
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