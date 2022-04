Kırmızı etin fazlası bağırsak kanseri riskini artırır

Beslenme şeklinin önemine değinen Dr. Can Akgün, "Kırmızı et ve işlenmiş et tüketiminin fazla olması, karbonhidrattan zengin beslenme gibi değiştirilebilir etmenlerin kolorektal kanser gelişme riskini artırdığı bilinmektedir. Kolorektal kanser gelişiminde obezite, sigara, alkol, fiziksel aktivitelerin azlığı, kırmızı et ve işlenmiş et tüketiminin fazla olması, karbonhidrattan zengin beslenme gibi değiştirilebilir etmenlerin kolorektal kanser gelişme riskini artırdığı bilinmektedir. Ailesinde kolorektal kanser öyküsü bulunan bireylerde ise bu risk yaklaşık 2 katına çıkmaktadır" diye konuştu.