Kırmızı etin fazlası bağırsak kanseri riskini artırır
Halk arasında kalın bağırsak kanseri olarak da bilinen kolorektal kanserinin hem kadın hem de erkeklerde en sık görülen üçüncü kanser türü olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Can Akgün, “Birçok hastalıkta olduğu gibi kolorektal kanserlerde de hastalığın seyrini belirleyen en önemli etmen erken teşhistir” dedi.
Beslenme şeklinin önemine değinen Dr. Can Akgün, "Kırmızı et ve işlenmiş et tüketiminin fazla olması, karbonhidrattan zengin beslenme gibi değiştirilebilir etmenlerin kolorektal kanser gelişme riskini artırdığı bilinmektedir. Kolorektal kanser gelişiminde obezite, sigara, alkol, fiziksel aktivitelerin azlığı, kırmızı et ve işlenmiş et tüketiminin fazla olması, karbonhidrattan zengin beslenme gibi değiştirilebilir etmenlerin kolorektal kanser gelişme riskini artırdığı bilinmektedir. Ailesinde kolorektal kanser öyküsü bulunan bireylerde ise bu risk yaklaşık 2 katına çıkmaktadır" diye konuştu.