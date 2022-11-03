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03 Kasım 2022 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:03 Kasım 2022 Perşembe 08:30:00

Kireçlenme yürüyemez hale getirebilir

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Prof. Dr. Nilay Şahin, hastalara ve hastalıklara tek bir pencereden değil de bütüncül olarak bakılması, her yönüyle hastaların değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Nilay Şahin, hastalara ve hastalıklara tek bir pencereden değil de bütüncül olarak bakılması, her yönüyle hastaların değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. İşte bu hastalıkların başında da kireçlenme yani osteoartritin geldiğini belirterek, "Kireç diyip geçmeyin. Sizi yürüyemez hale getirebilir" ve hatta "Bazı kireçlenmeler hastayı yatağa bağlayabilir" dedi. Prof. Dr. Şahin, basit görülen bir kireçlenmenin büyük sıkıntılara sebebiyet verebileceğini belirterek, "Bazen kireçlenme dediğimiz olayın altından diğer farklı romatolojik hastalıklar çıkabiliyor. Bu nedenle öncelikle hastanın eklem ağrı nedeni kireçlenmemi bundan emin olmalıyız. Eğer gerçekten sorun kireç ise bu hastalığa erken dönemde müdahale etmek ve hastayı her yönüyle değendirerek tedaviye almak önemlidir. Kireçlenmenin çok çeşitli tedavi şekilleri vardır ve özellikle ortopedi ve fizik tedavi gibi farklı branşların bazen ortak bir değerlendirme ile bu hastalığa yaklaşımı tedavi başarısını arttıracaktır." açıklamasında bulundu.

Etiketler : Kireçlenme Prof. Dr. Nilay Şahin osteoartritin
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