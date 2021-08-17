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17 Ağustos 2021 Salı 10:00:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2021 Salı 10:00:00

Kireçlenme uzun süre belirtisiz ilerler

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Sinsi bir hastalık kireçlenme semptomsuz başlayarak ilerde eklemde gıcırtı, kızarıklık ve ağrı ile kendini gösterebilir.

Sinsi bir hastalık kireçlenme semptomsuz başlayarak ilerde eklemde gıcırtı, kızarıklık ve ağrı ile kendini gösterebilir. Dr. Öğr. Üyesi İlknur Can, "Kireçlenmeni en sık diz, kalça eklemi, boyun bel ve sırt omurgası, el eklemlerinde görülmekle beraber bütün eklemler de görülebilir. Kireçleme, başlangıç döneminde belirgin semptom vermeyen sinsi bir hastalık. Başlangıç döneminde eklemlerde hareket sonrası oluşan ağrılar vardır. Zamanla istirahat halinde de ağrılar görülür. Eklemlerde sabah sertliği görülür. Bu sertlik 30 dakikadan kısa sürede açılır. Oturduğumuz yerden kalkarken eklemlerde ağrı ve sertlik görülebilir" dedi. Can "Tedavide erken dönemde iltihabı giderici ağrı kesici anti-inflamatuar ilaçlar, fizik tedavi, PRP tedavisi uygulanabilir" diye konuştu.

Etiketler : kireçlenme Dr. Öğr. Üyesi İlknur Can diz kalça eklemi boyun bel
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