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27 Kasım 2021 Cumartesi 08:09:00 - Güncelleme:27 Kasım 2021 Cumartesi 10:06:00

Kilo verme kaygısı mutsuz bir görüntüye neden oluyor

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Fiziksel ve ruhsal değişimler, ayna karşısında uzun vakitler geçirilmesi ve dış görünümde değişiklikler yapma isteği ile kendini belli edebiliyor.

Ergenlik döneminde başlayan ve sonrasında özellikle kadınlarda menopoz erkeklerde ise andropoz gibi dönemlerde belirgin olarak görülen fiziksel ve ruhsal değişimler, ayna karşısında uzun vakitler geçirilmesi ve dış görünümde değişiklikler yapma isteği ile kendini belli edebiliyor. Bu süreçte kişi yoğun bir güzellik ve bakım kaygısına kapılarak, zayıf ve formda görünmek isteyebiliyor. Bunun sonucunda da yeme bozuklukları ve bu tabloların en tehlikelilerinden biri olan anoreksiya ortaya çıkıyor. Dyt. Berçem Gülçek, "Beslenme biçiminin değişimi ile birlikte güçsüz bir bağışıklık sistemi ve yeteri kadar beslenmeme durumu enerji kaybına, bitkinliğe, uyku alamama gibi hayat kalitesini olumsuz etkileyen sıkıntılarla karşı karşıya kalmaya neden olmaktadır. Yeteri kadar uyku alamama fiziksel ve zihinsel yorgunluğun atılamamasıyla göz altında ve çevresinde mor halkaların oluşumuna, soluk bir cilt tonuna, baygın gözlere ve bitkin bir vücuda neden olmaktadır. Sürekli olarak besinlerden yeteri kadar protein ve vitamin alımı sağlanmaması saç dökülmelerine, çabuk kırılan tırnaklara, diş eti hassasiyetini beraberinde getirerek güzellik kaygısının getirdiği yeme bozukluklarının sağlık açısından olumsuz birçok yönünü gözler önüne sermektedir. Güzellik kaygısı taşıyan bireylerin görünümünde yaşanacak bu istem dışı olumsuz değişimler mutsuz ve sinirli bir ruh halini doğuracaktır" diyor.

Etiketler : kilo verme kaygı menopoz anoreksiya
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