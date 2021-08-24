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24 Ağustos 2021 Salı 09:00:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2021 Salı 09:00:00

Kilo sorunu olanlar dikkat Uykusuz kalmanın bedeli: 400 kalori

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Fazla kilolardan kurtulmak için egzersiz yapmanın şart olduğunu söyleyen uzmanlar bir diğer faktörün de düzenli uyku saati ve iyi bir uyku olduğunu dile getirdi.

Fazla kilolardan kurtulmak için egzersiz yapmanın şart olduğunu söyleyen uzmanlar bir diğer faktörün de düzenli uyku saati ve iyi bir uyku olduğunu dile getirdi. Diyetisyen Neslihan Öztürk, "İyi uyumaktan kasıt; geç yattım geç kalktım değil. Gece 02.00'da en derin uykuda olmanız gerekiyor. O yüzden belirli bir saatte yatıp kaliteli ve derin bir uykuya yatmanız gerekiyor. Çünkü uyumadığınız taktirde ertesi gün yaklaşık 400 kalori kadar karbonhidratlı besinler almaya başlıyorsunuz. Göbek çevrenizde de yağlanma artıyor'' dedi. Duygusal açlığın da kilo aldırdığını anlatan Öztürk, "Duygu durumumuz değiştikçe yeme alışkanlıkları da değişiyor. Duygusal açlık durumunda bizi duygularımız yönetiyor ve yemek pratiğimizi doğrudan etkiliyor" diye konuştu.

Etiketler : düzenli uyku saati Diyetisyen Neslihan Öztürk en derin uyku kilo
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