VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Selçuk Bayraktar ve ekibi TİHA başarısını böyle kutladı
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına sürpriz katılım
Dünyanın gözü Afganistan'da! Taliban yeni hükûmetini ilan etmeye hazırlanıyor
Tüm projeleri Türkiye ile yapmak istiyoruz
Komşuda büyük panik! Bombalar gözlerini korkuttu!
Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağış geliyor
Kabil Havalimanı için Türkiye ve Katar vurgusu
İmamoğlu sessiz! İSPARK turnusol kağıdı
ABD'de Taliban çıkmazı! Toplantıda ters düştüler
'Yendik' demişlerdi, küresel tehdit oldu
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de
ABD'li senatörün küstah çıkışına Tatar'dan sert tepki
Camdaki Kız'ın şoför Hayri'si
Dizisi devam edecek
Alişan'ın acısını paylaştılar
Kıl dönmesi küçük bir kızarıklık gibi başlar
Aşure ile gelen 6 fayda
Prostat hastaları 'yakıotu çayı' içsin
Pandemi çocuklarda miyopi hızını arttırdı
Hakkari'de orman yangını yoğun şekilde sürüyor
Şili'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde atamalar
Bakan Koca 'PCR testi'nde 6-Eylül'e işaret etti
Başkan Erdoğan: Türkiye, dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu
02 Eylül 2021 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:02 Eylül 2021 Perşembe 09:00:00

Kıl dönmesi küçük bir kızarıklık gibi başlar

ABONE OL

Halk arasında kıl dönmesi olarak adlandırılan pilonidal sinüs rahatsızlığının küçük belirtilerle sinsi ilerleyen bir hastalık olduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fehim Diker, "Kıl dönmesi rahatsızlığında başlangıç aşamasında görülen belirtiler genellikle çok ciddiye alınmaz. Fakat bu durum ilerleyen aşamalarda şiddetli ağrıya neden olabilir" dedi.

Halk arasında kıl dönmesi olarak adlandırılan pilonidal sinüs rahatsızlığının küçük belirtilerle sinsi ilerleyen bir hastalık olduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fehim Diker, "Kıl dönmesi rahatsızlığında başlangıç aşamasında görülen belirtiler genellikle çok ciddiye alınmaz. Fakat bu durum ilerleyen aşamalarda şiddetli ağrıya neden olabilir" dedi. Kıl dönmesi vakalarının neredeyse tamamının kuyruk sokumu bölgesinde oluştuğunu ve bu bölgede kendini gösterecek belirtilerin iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Op. Dr. Fehim Diker, şu bilgileri paylaştı: "Kıl dönmesinin başlangıç aşamasındaki belirtileri genelde önemsenmez. Küçük bir kızarıklık gibi başlayan rahatsızlık hasta tarafından bir sivilce gibi değerlendirilir ve sıkıştırılarak içi boşaltılmaya çalışılır. Sonrasında kötüye giden hastalık tablosu ile hasta sağlık kuruluşuna başvurma gereği hisseder. Sosyal baskılar ve utanma gibi durumlar da hastaların sağlık kuruluşuna başvurmasını geciktiren nedenlerdendir. Eğer kuyruk sokumu bölgesinde kızarıklık varsa, kanlı veya kansız akıntı ve o bölgede kaşıntı söz konusuysa muhakkak uygun bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Aksi durumda hastalığın gidişatı daha da kötüleşecek ve kıl dönmesinin olduğu bölgedeki ağrı dayanılamayacak hale gelecektir. Özellikle otururken ve yatarken ağrı artacak, bu da kişinin yaşam konforunu kötü yönde etkileyecektir."

Etiketler : pilonidal sinüs Genel Cerrahi Uzmanı Op Dr. Fehim Diker Kıl dönmesi
Bikini sezonunu kapattı

Bikini sezonunu kapattı
Babamla anılmak egomu zedeliyor

Babamla anılmak egomu zedeliyor
İlk kare

İlk kare
Merve gitti Deniz geldi

Merve gitti Deniz geldi
Arabalı konserlerin açılışı Cem'den

Arabalı konserlerin açılışı Cem'den
Yeni hikayeleri sabırsızlıkla bekliyor

Yeni hikayeleri sabırsızlıkla bekliyor
Tiyatroseverler buluştu

Tiyatroseverler buluştu
Tiyatroyla dönüyor

Tiyatroyla dönüyor
Benim canım doğmuş

Benim canım doğmuş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER