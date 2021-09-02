Kıl dönmesi küçük bir kızarıklık gibi başlar

Halk arasında kıl dönmesi olarak adlandırılan pilonidal sinüs rahatsızlığının küçük belirtilerle sinsi ilerleyen bir hastalık olduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fehim Diker, "Kıl dönmesi rahatsızlığında başlangıç aşamasında görülen belirtiler genellikle çok ciddiye alınmaz. Fakat bu durum ilerleyen aşamalarda şiddetli ağrıya neden olabilir" dedi. Kıl dönmesi vakalarının neredeyse tamamının kuyruk sokumu bölgesinde oluştuğunu ve bu bölgede kendini gösterecek belirtilerin iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Op. Dr. Fehim Diker, şu bilgileri paylaştı: "Kıl dönmesinin başlangıç aşamasındaki belirtileri genelde önemsenmez. Küçük bir kızarıklık gibi başlayan rahatsızlık hasta tarafından bir sivilce gibi değerlendirilir ve sıkıştırılarak içi boşaltılmaya çalışılır. Sonrasında kötüye giden hastalık tablosu ile hasta sağlık kuruluşuna başvurma gereği hisseder. Sosyal baskılar ve utanma gibi durumlar da hastaların sağlık kuruluşuna başvurmasını geciktiren nedenlerdendir. Eğer kuyruk sokumu bölgesinde kızarıklık varsa, kanlı veya kansız akıntı ve o bölgede kaşıntı söz konusuysa muhakkak uygun bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Aksi durumda hastalığın gidişatı daha da kötüleşecek ve kıl dönmesinin olduğu bölgedeki ağrı dayanılamayacak hale gelecektir. Özellikle otururken ve yatarken ağrı artacak, bu da kişinin yaşam konforunu kötü yönde etkileyecektir."