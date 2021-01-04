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04 Ocak 2021 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:04 Ocak 2021 Pazartesi 15:30:00

Kepçe kulak ameliyatı 5 yaşından sonra yapılabilir

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Halk arasında kepçe kulak ameliyatı olarak bilinen, otoplasti kulakların şeklini, konumunu veya boyutunu değiştirmeye yönelik bir prosedürdür.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Tayfun Türkaslan "Kulaklarınızın kafanızdan ne kadar dışarı çıktığından rahatsızsanız otoplasti yaptırmayı seçebilirsiniz. Kulağınız veya kulaklarınız bir yaralanma veya doğum kusuru nedeniyle şekilsiz ise otoplastiyi de düşünebilirsiniz. Otoplasti, kulaklar tam boyutuna ulaştıktan sonra (genellikle 5 yaşından sonra) yetişkinliğe kadar her yaşta yapılabilir. Bazı durumlarda ameliyat 3 yaş gibi erken bir zamanda yapılır. Bir çocuk kepçe kulaklarla ve diğer bazı kulak şekli problemleriyle doğarsa, atelleme doğumdan hemen sonra başlanırsa bu sorunları başarıyla düzeltebilir" dedi. Türkaslan "Otoplasti, kulaklar tam boyutuna ulaştıktan sonra her yaşta yapılabilir. Otoplasti kulaklarınızın yerini değiştirmez veya duyma yeteneğinizi değiştirmez" diye de ekledi. 

Etiketler : kepçe kulak ameliyatı Tayfun Türkaslan otoplasti sağlık
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