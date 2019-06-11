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11 Haziran 2019 19:00 | Salı

Prof. Dr. Bakır: Kene bir seferde çıkarılmalı

CÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bakır, "Kenenin cımbızla, parçalamadan ve ezmeden bir seferde çıkarılması lazım." dedi.

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bakır, vücuda tutunan kenenin cımbızla, parçalamadan ve ezmeden bir seferde çıkarılması gerektiğini belirtti.

Bakır, hastanedeki odasında düzenlediği basın toplantısında, çok sayıda kene türü olduğunu, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına ise sadece virüs taşıyan kenelerin yol açtığını söyledi.

Her kenenin virüs taşımadığına işaret eden Bakır, "Bazı bölgelerimizde maalesef bu virüsü taşıyan keneler var. Kene kan emerek beslenir. Dolayısıyla kan emmek için insanları tesadüfen tuttuğu zaman virüsü bulaştırması mümkün." dedi.

Özellikle hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin hayvandan uzaklaştırmak için keneye elle temas ettiğini anlatan Bakır, kenenin çıplak elle çıkarılmasının son derece tehlikeli olduğunu dile getirdi.

Üzerine kimyasal dökülen kenenin kustuğuna dikkati çeken Bakır, "Kusan kene damara virüsü verebilir. Kenenin cımbızla, parçalamadan ve ezmeden bir seferde çıkarılması lazım." diye konuştu.

Bakır, virüslü kene tutunan kişilerden bulantı, kusma, ishal ve ateşlenme gibi şikayetler yaşamaları durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını istedi.

Son yıllarda KKKA vakasında azalma olduğunu bildiren Bakır, şunları kaydetti:

"Her sene vakalarımız oluyor. Önceki yıllara göre vaka sayılarında Türkiye genelinde azalma var. Bizde de buna paralel olarak azalma var. Bakanlık, hastalıktan korunmaya yönelik enerji sarf ediyor. Bu hastalığın yaygın görüldüğü her alanda eğitim veriliyor. Mümkünse kenenin olduğu bölgelere gitmemeyle ilgili eğitimler veriliyor."

Sivas'ta bir sağlık çalışanının hava yoluyla bulaşan KKKA nedeniyle tedavi altına alınmasını da değerlendiren Bakır, "20 yıla yakın süredir takip ediyoruz, çok nadir hava yoluyla bulaşma var. Dikkat edildiği zaman bulaşma en aza indirilebiliyor. Bütün bunlara rağmen dikkatsizlikler olabiliyor, personelin koruyucu ekipmanları tam kullanması lazım." dedi.

Bakır, KKKA virüsüne karşı aşı çalışmalarının devam ettiğini, henüz geliştirilen bir ilaç veya serum olmadığını sözlerine ekledi.

AA

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