Kendinize değer verin, hatalardan ders çıkarın

Her sene başında yeni kararlar alınır, yeni niyetler, sahip olunmak istenen sağlıklı bir yaşam, mutluluk, aşk, para ve daha fazlası listenin en başında yer alır. Şimdiye kadar yaşanan tüm olumsuzluklar bitmiş, unutulmuş, sıfırdan başlangıçlar için geleceğe dair umut dolu dilekler listelenir. Yeni bir yıl; yeni umut ve yeni başlangıçlar için olumlu niyetle başlasa da olumsuzlukları düşünsel ve fiziksel olarak geride bırakmak zordur. Aslında yeni bir yıla düşünsel olarak daha hafiflemiş daha sağlıklı düşünce yapısı ile başlamak kişilerin kendilerine verebilecekler en güzel hediyedir. Yeni yıl ile olumsuz ve sağlıksız düşüncelerden nasıl arınıp olumlu ve sağlıklı düşüncelere dönüşülür bunun için bir kaç ipucunu paylaşmak istiyorum.



Öncelikle kendinize değer vererek ve kendinizi önemseyerek geçen yılın da iç muhakemesini yaparak farkındalığınızı geliştirin. Kendini önemsemek önemlidir; çünkü sağlıklı ego gelişimi kendinize alan açmanızı, kendinizi desteklemenizi, kendi yeteneklerinizin farkında olmanızı yani kendinizi tanımanıza olanak sağlar. Kendinizi önemseyerek, kendinize önem gösterirsiniz. Hayatta attığınız adımlar için; aldığınız kararlar için birilerinin sizi görmesini, fark etmesini en önemlisi de takdir etmesini beklemenizin gerekmediğini fark edersiniz. Onaylanmak için kendi fikirlerinizden vazgeçmemeniz gerektiğini kendi kararlarınızın ve fikirlerinizin sizi siz yaptığının bilincine varırsınız.

Daha sonra...

Kendinizle baş başa kalarak bu bir yılın değerlendirmesini yapın. Neler kazandınız, neler kaybettiniz? Geçen bu bir yılda neler öğrendiniz? Ne yaptınız da pişman oldunuz ve tekrar aynı olayla karşılaşsanız nasıl bir çözüm üretirsiniz? Hangi adımı atmasaydım dediğiniz, hangi kelimeyi söylemeseydim dediğiniz geçmişte yaşadığınız olaylara bir de şu açıdan baksaydım dediğiniz tüm durumları düşünün.

Sonrasında...

Yaşadığınız olumlu olumsuz tüm olayların sorumluluğunu alın ve kabul edin. Çünkü yaşadığınız her şey sizin izin verdiğiniz ölçüde, sizin aldığınız kararlar ve attığınız adımlar sonucunda olan şeylerdi. Duymak istemediğiniz sözlerin sizin karşı tarafa verdiğiniz izin çerçevesinde olduğunu ve siz izin verirseniz insanların size olumlu ve olumsuz yaklaşabileceğini fark edin. Hatalarınızı kabul edin diyorum ama bunu keşkeler ve ahhh tüm suçlu benim yakınmaları yaşamanız için söylemiyorum. Hatalarınızı kabul edin ama hata olarak kabul etmeyin deneyim ve tecrübe olarak kabul edin. Çünkü bizler ilk günden son güne kadar öğrenmek ve gelişmek motivasyonu ile geldik. Bu nedenle yaşadığınız her olay, karşınıza çıkan her insan sizin gelişiminize bir anlam ve bir katkı sağlamaktadır. Yaşadığınız olaylara, geçtiğiniz yollar ve aldığınız kararlar sizin şimdi ki siz olmanıza katkıda bulunan bir rehber olduğunu unutmayın. Yapmanız gereken sadece heybenize attığınız tecrübelerinize inanarak yaşadıklarınıza bakış açınızı ve verdiğiniz tepkileri gözden geçirmek ve kararlı şekilde kendinize verdiğiniz değer oranında çözüm üretmenizdir. Kendinize ağır gelen, sıkışmış hissettiren anıları, durumları ve bunların size hissettirdiklerini de bir kağıda yazabilirsiniz. Yazdıkça duygularınız hissettikleriniz açığa çıkacaktır ve içinizde ruhsal olarak hafifleme yaşayabilirsiniz. Yazmak bir meditasyon olarak zihninizin ruhunuzun olumsuz duygulardan arınmasına daha objektif bakmanıza ve sağlıklı muhakeme yapmanıza yardımcı olacaktır. Listenizi tamamladıktan sonra tüm olumsuz düşüncelere veda ederek listenizle vedalaşıp yırtıp atabilirsiniz. Sizi mutsuz eden kişilere veda edin. İlişkiler günlük sosyal yaşamın içerisinde çeşitli şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Partnerle, iş yerinde bir kişi ile aile veya arkadaş ile sosyal hayatta bir çok olumlu olumsuz durumlar yaşanmaktadır. Kişiler zihinlerini meşgul eden durumlarda bu meşguliyet günlük hayatlarını sekteye uğratacak noktaya geldiğini fark ettikleri ve kendi içsel konuşmalarını kısır döngü şeklinde devam ettirdiği zaman ben ne yapıyorum ve ne zamana kadar bu durumu sürdüreceğim diye sormalıdır. Zihninizde çözümsüz kalan her olayı tek tek imgeleyerek çözümsüz kaldıkları noktada uzman desteği almaya karar vermenin yanında; size zarar veren kişileri hayatınızdan çıkarmanız gerektiğine karar verin. En önemlisi de hayatınızda sağlıklı sınırların sağlıklı ilişkiler getireceğinin bilincinde olun. Hayır demenin sizin toplum tarafından dışlanacağınız anlamına gelmediğini Hayır demenin sağlıklı sınırlar için gerekli olduğunu ve bunun bir seçim tavır olduğunu bilmelisiniz. Mutlu olmak için "hayır" demelisiniz. Hayatınızın kontrolünün kendi elinizde olması ve gününüze neleri dahil edip etmeyeceğinize karar verebiliyor olmak size büyük bir rahatlık ve mutluluk sağlayacaktır. Çoğu insan kendine hak ettiği değeri vermeyerek; kendinin önemini fark etmeyerek kendine yeni yükler edinir. Bu yeni yılın öncelikle kendinize vereceğiniz değer ile biricik ve özel olduğunuzu hatırlamanız ile başlaması dileğiyle...

Kimya Çiftçi Dumlu / Sosyolog-Aile Danışmanı