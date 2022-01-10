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10 Ocak 2022 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:10 Ocak 2022 Pazartesi 08:00:00

Kemiklerin güç kaynağı: Kestane

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Kış aylarının vazgeçilmezi kestane, lezzetli olduğu kadar faydalı. Lif, mineral, iyi yağ asitleri, vitamin, besleyici ve antioksidan madde deposu olan kestane, kansızlığa da çare oluyor.

Kış aylarının vazgeçilmezi kestane, lezzetli olduğu kadar faydalı. Lif, mineral, iyi yağ asitleri, vitamin, besleyici ve antioksidan madde deposu olan kestane, kansızlığa da çare oluyor. Glisemik endeksi düşük olduğu için kan şekerinin daha yavaş yükselmesini sağlar. Kestanenin yapısında bulunan C vitamini ve diğer antioksidanlar, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için birebirdir. C vitamini, beyaz kan hücrelerinin üretimini desteklemesinin yanı sıra, vücuttaki serbest radikallerin etkisiz hale getirilmesinde de önemli rol oynar. Bitkisel tedavi uzmanları "Kestanenin faydaları arasında sayabileceğimiz bir diğer önemli nokta da, kemik mineral yoğunluğunu artırmasıdır. Kemik sağlığı deyince aklımıza bakır ve magnezyum gelmez. Ancak bakır demiri absorbe eder, üstelik kemik büyümesi ve gelişiminde de önemli rol oynar. Magnezyum da kemik mineral yoğunluğunu artırır. Kestanede bolca bulunabilen bu iki mineral sayesinde, yaşlanmanın kemikler üzerindeki osteoporoz benzeri etkilerini önlemek ya da yavaşlatmak mümkündür. Kestane, lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler. Lifler ayrıca tükettiğiniz besinlerin hızlı emilmesini de sağlar" şeklinde konuştu.

Etiketler : kestane kemik lif içeriği
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