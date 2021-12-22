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22 Aralık 2021 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:22 Aralık 2021 Çarşamba 08:30:00

Kemikleri güçlendiren sarımsak kürü

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Vitamin, mineral ve antioksidan içeriği ile tam bir sağlık deposu olan sarımsakla hazırlanan kür kemikleri güçlendiriyor.

Vitamin, mineral ve antioksidan içeriği ile tam bir sağlık deposu olan sarımsakla hazırlanan kür kemikleri güçlendiriyor. Soğan ve sarımsak kadınlarda menopoz sonrası ortaya çıkan kemik erimesine karşı doğal bir tedavi sağlıyor, kemikleri güçlendiriyor. Yapılan bir çalışmada günlük 2 gram sarımsak tüketiminin menopoz dönemindeki kadınlarda östrojen düzeyindeki azalmanın önemli derecede önüne geçtiği gözlendi. Geniş kapsamlı bir çalışmada ise düzenli soğan tüketimine sahip kadınlarda kemik yoğunluğunun daha yüksek olduğu tespit edildi. Kürü hazırlamak için, 1 kase ev yapımı yoğurda 1 diş sarımsağı ezip, 1/4 kuru soğanı rendeleyip içine biraz dereotu, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve az çekilmiş tane karabiber koyup çırpın. Bu kür aynı zamanda atardamarları etkileyen hastalıklar, kanser, bağışıklık sistemi bozuklukları ve ağrılı eklem hastalıkları gibi birçok kronik hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde kullanılıyor.

Etiketler : sarımsak soğan kemik erimesi
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