Kemikler için vazgeçilmez ikili: Kalsiyum ve fosfor

Doğru ve sağlıklı beslenme, pek çok sağlık sorununu önlenmesinin yanında kemik yapısı için de oldukça önemlidir. Özellikle kırıkların, genellikle ileri yaşlarda görülen kemik erimesinin önlenebilmesi ve kemiklerin güçlendirilebilmesi için kalsiyum, magnezyum, potasyum, D vitamini ve omega-3 açısından zengin besinler tüketilmelidir. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Ortak, "Kalsiyum içeren gıdalar, güçlü kemikler için akla gelen ilk besin grubudur. Kalsiyum yeterli oranda alınmazsa vücudumuz kandaki kalsiyumu dengelemek için kemiklerdeki kalsiyumu tüketir. Dolayısıyla kemik erimesi gibi pek çok rahatsızlık meydana gelebilir. Kalsiyum oldukça gereklidir ancak tek başına yeterli değildir. Kalsiyumun diğer mineraller ve vitaminlerle birlikte alınması gerekir. Böylece kemik kalitesini artırmada daha etkili olur. Kemik sağlığı için kalsiyum alımı kadar emilimi de aynı ölçüde önemlidir. Besinlerle alınan kalsiyumun ancak yüzde 50'si emilir. Kalsiyum ve fosfor birlikte çalışan önemli iki mineraldir ve eşit miktarlarda tüketildiğinde emilimleri artar. Protein ve gerekli minerallerin vücuda yeterince alabilmek için et ve süt ürünlerini düzenli olarak tüketmeniz gerekir" diye konuştu.